Με νέα πρόσωπα η Εθνική Ελλάδας, δύο βήματα από το θαύμα το Κόσοβο

Για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ η Ελλάδα υποδέχεται στο «Καραϊσκάκης» τη Σκωτία. Σλοβενία και Κόσοβο μονομαχούν για την αντίστοιχη ημέρα του 2ου γκρουπ, με τη γηπεδούχο να μην έχει ακόμη νίκη.

Δύο νίκες και τρεις ήττες για την Ελλάδα απέναντι στη Σκωτία, με τα 4 από τα 5 ματς να λήγουν με No Goal. Οι 4/5 είχαν και Under 3,5 γκολ.

Οι τρεις διαδοχικές ήττες από Δανία (3-0, 3-1) και Σκωτία (3-1) άφησαν την Ελλάδα εκτός τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται μεταξύ άλλων ο μέσος της Μινεσότα, Τριάντης, ο 18χρονος επιθετικός της Μπράιτον, Κωστούλας και ο 24χρονος Τετέι της Κηφισιάς. Τραυματίες είναι οι Μαυροπάνος (αμυντικός, Γουέστ Χαμ), Κωνσταντέλιας (μέσος), Ιωαννίδης (επιθετικός, Σπόρτινγκ). Η Σκωτία ισοβαθμεί με τη Δανία στην πρώτη θέση, είναι όμως δεύτερη καθώς υστερεί στη διαφορά τερμάτων κατά έξι γκολ. Την τελευταία αγωνιστική την Τρίτη υποδέχεται τους Σκανδιναβούς. Έχει να δώσει το παρών σε Μουντιάλ από το 1998. Στην αποστολή της βρίσκεται ο 42χρονος τερματοφύλακας της πρωτοπόρου στη Σκωτία Χαρτς, Γκόρντον, αλλά και οι ξεχωριστοί Ρόμπερτσον (αμυντικός, Λίβερπουλ) και ΜακΤόμινεϊ (μέσος, Νάπολι). Η Ελλάδα διαθέτει την ποιότητα για να πάρει τη νίκη απέναντι στη λιγότερο τεχνική Σκωτία.

Η Σλοβενία δεν σκόραρε στους 3 τελευταίους αγώνες της: 3-0 και 0-0 με την Ελβετία, 0-0 με το Κόσοβο. Δεν μπορεί πλέον να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει την απευθείας πρόκριση, μπορεί όμως να πλασαριστεί δεύτερη, αρκεί να κερδίσει σε πρώτη φάση το Κόσοβο και να πάρει στη συνέχεια αποτέλεσμα από τη Σουηδία, εξαρτώμενη πάντα και από το τι θα κάνει το Κόσοβο με αντίπαλο την Ελβετία την τελευταία αγωνιστική. Στις κλήσεις του Κεκ, ο οποίος είναι στον πάγκο από το 2018, βρίσκονται οι μέσοι Βέρμπιτς (Λεβαδειακός) και ο τιμωρημένος σήμερα Τσέριν (Παναθηναϊκός). Απών λόγω τραυματισμού ο επιθετικός Σέσκο της Μάντσεστερ Γ. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, Όμπλακ. Το Κόσοβο έρχεται από τη σπουδαία νίκη στο Γκέτεμποργκ επί της Σουηδίας με 1-0, την οποία είχε νικήσει και τον Σεπτέμβριο (2-0). Με ισοπαλία απόψε εξασφαλίζει την παρουσία του στα πλέι οφ, ούτως ώστε να διεκδικήσει την πρώτη του συμμετοχή στην τελική φάση. Αν ηττηθεί, η 2η θέση θα κριθεί την Τρίτη, ενώ αν νικήσει θα παίξει την πρώτη θέση στο εντός έδρας με την Ελβετία. Τιμωρημένος είναι ο βασικός τερματοφύλακας Μούριτς (Σασουόλο).

Δύο νίκες και μία ισοπαλία για τη Σλοβενία απέναντι στο Κόσοβο. Και τα τρία ματς είχαν Under 3,5. Το Κόσοβο θα προσπαθήσει να «κλέψει» τη νίκη και μπορεί να το καταφέρει.

