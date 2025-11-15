Μονομαχία ουραγών στη Β’ Αγγλίας, κοντά στην πρόκριση στο Μουντιάλ η Αυστρία

Για τη 16η αγωνιστική της Β’ Αγγλίας η 23η και προτελευταία Σριούσμπερι υποδέχεται την 24η και τελευταία Νιούπορτ. Στον 8ο όμιλο των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντιάλ, η αποκλεισμένη Κύπρος υποδέχεται την πρωτοπόρο Αυστρία που δεν έχει περιθώρια απωλειών.

Κανένας άσος στις τρεις έως τώρα μονομαχίες της Σριούσμπερι με τη Νιούπορτ και στις δύο έδρες την τελευταία 15ετία. Και τα τρία ματς έληξαν με «0-1 γκολ».

Την ήττα με 2-1 από τη Νορθάμπτον γνώρισε την Τρίτη η Σριούσμπερι για το Λιγκ Τρόφι. Είχε προηγηθεί τρεις μέρες νωρίτερα το 3-1 από την Κρου για το πρωτάθλημα, ενώ πριν από αυτό η «Σρου» είχε επιβληθεί με 3-1 της Σάουθ Σιλντς στο Κύπελλο, εκεί όπου τον επόμενο μήνα θα αντιμετωπίσει τη Σάτον σε νοκ άουτ παιχνίδι. Τα 13 γκολ που έχει σημειώσει στη Λιγκ 2 αποτελούν τη 2η χειρότερη επίδοση στην επίθεση ανάμεσα σε 24 ομάδες. Η Νιούπορτ ηττήθηκε επίσης στο Λιγκ Τρόφι, 0-1 από την Έξετερ. Στο πρωτάθλημα είχε χάσει με 4-2 από τη Γουόλσολ, ενώ προκρίθηκε επίσης στο Κύπελλο, στα πέναλτι επί της Τζίλιγχαμ. Οικτρός ο εντός έδρας απολογισμός της με έναν βαθμό σε 8 ματς, όμως μακριά από το σπίτι της μετράει 3-1-3, συγκομιδή που την κατατάσσει στη 13η θέση στην ειδική βαθμολογία ως φιλοξενούμενη. Σε υψηλή απόδοση το διπλό στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία».

Δύο νίκες και δύο ισοπαλίες σε επτά ματς στον όμιλο μετράει η Κύπρος. Οι επιτυχίες ήταν επί του Σαν Μαρίνο (2-0, 4-0) και οι ισοπαλίες εντός έδρας απέναντι στη Ρουμανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και στις δύο περιπτώσεις βρισκόμενη πίσω στο σκορ με 0-2. Το αποψινό είναι το τελευταίο της παιχνίδι σε αυτά τα προκριματικά. Από 4 παίκτες στην αποστολή έχουν Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, τρεις μετράει ο Άρης Λεμεσού και δύο η πρωταθλήτρια Πάφος. Τιμωρημένοι είναι οι αμυντικοί Λαΐφης, Πηλέας και ο επιθετικός Πίττας. Τραυματίας ο μέσος Αρτυματάς. Η Αυστρία έδωσε τελευταία φορά το παρών σε Μουντιάλ το 1998, όμως τώρα είναι πολύ κοντά στην πρόκριση σε τελική φάση μετά από έξι απουσίες. Την επόμενη και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη 2η του γκρουπ, Βοσνία/Ερζεγοβίνη που υπολείπεται 2 βαθμούς και περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες δεν υπάρχουν. Τιμωρημένοι είναι οι αμυντικοί Αλάμπα (Ρεάλ Μ.), Μουένε (Μάιντς). Στην αποστολή βρίσκεται ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και γκολ στην εθνική, 36χρονος φορ του Ερυθρού Αστέρα, Αρναούτοβιτς. Δεκατέσσερις παίκτες της αγωνίζονται στη Γερμανία.

Η Κύπρος σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω στα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η Αυστρία δέχτηκε γκολ στους 16/21 τελευταίους αγώνες της. Το φαβορί διπλό με το γκολ/γκολ σχηματίζουν μία υψηλή απόδοση.

