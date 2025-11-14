Ελάχιστες οι ελπίδες της Φινλανδίας, μόνο ήττες σε προκριματικά Μουντιάλ το Γιβραλτάρ

Για την 8η αγωνιστική του 7ου ομίλου των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Φινλανδία υποδέχεται την αποκλεισμένη Μάλτα. Εκτός έχει μείνει και το Γιβραλτάρ, το οποίο για το 12ο γκρουπ υποδέχεται το επίσης αποκλεισμένο Μαυροβούνιο.

Τέσσερις διαδοχικές επιτυχίες για τη Φινλανδία απέναντι στη Μάλτα τα τελευταία 20 χρόνια. Το Μάρτιο, οι Φινλανδοί νίκησαν στην Μάλτα με 1-0.

Λιγοστές είναι οι ελπίδες της Φινλανδίας για να τερματίσει στη 2η θέση που θα οδηγήσει στα πλέι οφ. Θα πρέπει να κερδίσει απόψε τη Μάλτα και παράλληλα η Πολωνία να χάσει από την Ολλανδία, αλλά και τη Δευτέρα από τη Μάλτα, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το -11 στη διαφορά τερμάτων που έχει με αυτήν. Είναι απίθανο να συμβούν όλα αυτά, οπότε το κίνητρό της αφορά μόνο το γόητρο. Τραυματίες είναι οι Γιόρονεν (τερματοφύλακας, Παλέρμο), Στολ (αμυντικός, Τζουργκάρντεν), Γένσεν (μέσος, Άρης) και Τέρχο (επιθετικός, Λέουβεν). Η Μάλτα δεν έχει νίκη σε 6 ματς στον όμιλο και πέτυχε μόλις ένα τέρμα κι έχει δεχθεί 16. Ηττήθηκε από Φινλανδία (1-0), Πολωνία (2-0), Ολλανδία (8-0, 4-0) και πήρε δύο ισοπαλίες με τη Λιθουανία (0-0, 1-1). Στην αποστολή οι μέσοι Γκουιγιομιέρ (Πανσερραϊκός) και Σαταριάνο (Καλλιθέα). Στα προηγούμενα προκριματικά σημείωσε μόνο μία νίκη σε 10 ματς, 3-0 την Κύπρο. Η Φινλανδία είναι το φαβορί για τη νίκη, με το χαμηλό σκορ να είναι και πάλι πιθανό.

Έξι ήττες σε ισάριθμα ματς μετράει το Γιβραλτάρ στο γκρουπ: 3-1 από το Μαυροβούνιο, 4-0 από την Τσεχία, 7-0 και 3-0 από την Κροατία, 2-1 και 1-0 από τα Νησιά Φερόε. Μόνο ήττες είχε και στις δύο προηγούμενες παρουσίες σε προκριματικά Μουντιάλ, συνολικά 20, επομένως αναζητά ακόμη τον πρώτο της βαθμό στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. Αυτήν την στιγμή μετράει 8 σερί ήττες σε επίσημο και φιλικό επίπεδο. Το Μαυροβούνιο ξεκίνησε με δύο νίκες, επί του Γιβραλτάρ και των Νήσων Φερόε (1-0), για να ακολουθήσουν οι ήττες από Τσεχία (2-0, 2-0), Κροατία (4-0) και Νησιά Φερόε (4-0). Στην ενδεκάδα αναμένεται να βρίσκεται ο τιμωρημένος με 9 αγωνιστικές στην Τσάμπιονσιπ Αγγλίας, επιθετικός Όσμαγιτς, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, Σίπσιτς. Παρόντες είναι ακόμη ο τέως φορ του Ολυμπιακού και νυν της Ομόνοιας, 36χρονος Γιόβετιτς, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική με 37 τέρματα, αλλά και ο βασικός φορ της Αταλάντα στο ματς της Κυριακής με τη Σασσουόλο, Κρστοβιτς.

Το Μαυροβούνιο μετράει 3 νίκες σε ισάριθμα ματς απέναντι στο Γιβραλτάρ, έχοντας δεχτεί πάντως γκολ στα δύο από αυτά. Το διπλό με το γκολ/γκολ δημιουργούν μία υψηλή απόδοση.

223. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΜΑΛΤΑ 1&U 3,5 2,80

233. ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2&G 3,30