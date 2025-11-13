Μπορεί να προκριθεί από σήμερα η Γαλλία, το απόλυτο η Ιταλία απέναντι στη Μολδαβία

Στον 5ο όμιλο του προκριματικών του Μουντιάλ, η πρωτοπόρος Γαλλία να θέλει μια νίκη για την πρόκριση κόντρα στη 2η Ουκρανία. Για το 9ο γκρουπ, η ουραγός Μολδαβία αντιμετωπίζει την Ιταλία, η οποία έχει εξασφαλίσει τη 2η θέση και έχει κάποιες αμυδρές ελπίδες για την 1η.

Επτά νίκες, πέντε ισοπαλίες και μία ήττα για τη Γαλλία στους 13 αγώνες της με την Ουκρανία.

Την πρώτη της απώλεια στον όμιλο υπέστη την περασμένη αγωνιστική η Γαλλία, 2-2 με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ. Στα τρία προηγούμενα παιχνίδια είχε νικήσει τις Ουκρανία (2-0 στην Πολωνία), Ισλανδία (2-1) και Αζερμπαϊτζάν (3-0). Λείπουν οι μέσοι Ραμπιό (Μίλαν), Τσουαμενί (Ρεάλ Μ.) και οι επιθετικοί Ντεμπελέ (Παρί Σ.Ζ.), Ντουέ (Παρί Σ.Ζ.), Κολό Μουανί (Τότεναμ). Επανήλθε στην αποστολή ο 34χρονος μέσος Καντέ (Αλ Ιτιχάντ). Η Ουκρανία έχει ηττηθεί μόνο από την αποψινή της αντίπαλο στον όμιλο, στην πρεμιέρα των αγώνων της. Στη συνέχεια πήρε 1-1 στο Μπακού, πέρασε με 5-3 από το Ρέικιαβικ και επικράτησε 2-1 του Αζερμπαϊτζάν στην Κρακοβία. Απουσιάζουν οι Μπράζκο (μέσος, Ντινάμο Κιέβου) και Ντόβμπικ (επιθετικός, Ρόμα). Οι 9/11 τελευταίοι αγώνες της είχαν γκολ/γκολ και μπορεί να σκοράρει κόντρα στη Γαλλία. Όμως, δύσκολα θα πάρει αποτέλεσμα.

Έξι στα έξι για την Ιταλία απέναντι στη Μολδαβία, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία από τις πιο αδύναμες ομάδες στην Ευρώπη. Πέντε ήττες και μία ισοπαλία για τη Μολδαβία στον όμιλο. Το «Χ» ήρθε στο τελευταίο της παιχνίδι, με την Εσθονία στο Ταλίν, ισοφαρίζοντας στο 64’ το γκολ που δέχτηκε στο 12’. Το καλύτερο που μπορεί να πετύχει είναι να τερματίσει 4η στο γκρουπ, ωστόσο έχει δυνατότητα πρόκρισης στο Μουντιάλ μέσω της κατάταξης του Nations League. Το 11-1 με το οποίο ηττήθηκε πριν από δύο μήνες στο Όσλο είναι η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορίας της και αυτή που ώθησε την ομοσπονδία στην αλλαγή προπονητή, με τον Λίλιαν Ποπέσκου να αναλαμβάνει. Τραυματίας ο μέσος Μότσπαν. Η Ιταλία έχει ηττηθεί μόνο από τη Νορβηγία, η οποία έχει το απόλυτο στο γκρουπ. Την Κυριακή την υποδέχεται στο «Σαν Σίρο», αλλά ακόμη και αν την κερδίσει, θα πρέπει η Νορβηγία να έχει στραβοπατήσει σήμερα στο εντός με την Εσθονία, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας η Ιταλία υστερεί κατά 16 γκολ από τους Σκανδιναβούς στη διαφορά τερμάτων, που είναι το πρώτο κριτήριο. Τιμωρημένος είναι ο μέσος της Ίντερ Μπαρέλα. Τραυματίας ο επιθετικός της Φιορεντίνα, Κιν.

Το γεγονός ότι σκόραρε στα τρία τελευταία παιχνίδια της η Μολδαβία δείχνει θέληση για κάτι δημιουργικό και μπορεί να πετύχει ένα γκολ μπροστά στο κοινό της. Βέβαια, η Ιταλία είναι το πανίσχυρο φαβορί στον αγώνα.

