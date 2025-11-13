Ελέγχει τη 2η θέση η Ουγγαρία, σε τροχιά αποκλεισμού αλλά με νέο προπονητή η Σερβία

Για την 5η και προτελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ η 4η στο γκρουπ Αρμενία υποδέχεται τη 2η Ουγγαρία. Η Αγγλία, που έχει ήδη προκριθεί, για την 8η ημέρα του 11ου γκρουπ αντιμετωπίζει στο «Γουέμπλεϊ» τη Σερβία.

Η Ουγγαρία επικράτησε 2-0 της Αρμενίας τον περασμένο μήνα στη Βουδαπέστη με γκολ στο 56’ και το 94’.

Η Αρμενία, αν και τελευταία στον όμιλο, δεν έχει χάσει τις ελπίδες της για τη 2η θέση των πλέι οφ, αλλά, θα αντιμετωπίσει τις δύο ομάδες που προπορεύονται. Σήμερα την Ουγγαρία και σε τρεις μέρες την Πορτογαλία στο Πόρτο. Στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της στον όμιλο έχασε 5-0 από τους Πορτογάλους και επικράτησε 2-1 της Ιρλανδίας. Τραυματίες οι Ουγκοτσούκου (μέσος) και Μπιχακτσιάν (επιθετικός), τιμωρημένος ο χαφ Μπαρσεγκιάν. Η Ουγγαρία ήταν η πρώτη ομάδα που έκοψε βαθμούς από την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο, την προηγούμενη αγωνιστική, παίρνοντας 2-2 στη Λισαβόνα με γκολ του μέσου της Λίβερπουλ Σζομποσλάι στο 91’. Την Κυριακή φιλοξενεί την Ιρλανδία και από τη 2η θέση στην οποία βρίσκεται ελέγχει για την ώρα την κατάσταση για παρουσία στα πλέι οφ. Η νίκη της φαβορί Ουγγαρίας σε συνδυασμό με το περιορισμένο σκορ στο παιχνίδι ενισχύουν σημαντικά την τιμή του διπλού.

Μαζί με την Ισπανία και την Ελβετία, η Αγγλία είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ στα ευρωπαϊκά προκριματικά του Μουντιάλ. Με 6 στα 6 έως τώρα βρίσκεται ήδη στα τελικά και ο πρώην προπονητής της Τσέλσι και νυν της Εθνικής, Τόμας Τούχελ, έχει την ευκαιρία να μοντάρει χωρίς άγχος την ομάδα του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Τραυματίστηκαν και θα λείψουν οι Πόουπ (τερματοφύλακας, Νιουκάστλ), Γκουεχί (αμυντικός, Κρίσταλ Πάλας) και Γκόρντον (επιθετικός, Νιουκάστλ). Η Σερβία κονταροχτυπιέται με την Αλβανία για τη δεύτερη θέση του ομίλου. Η ήττα της από αυτήν πριν από έναν μήνα με 0-1 τη φέρνει σε δυσχερή θέση. Αν ηττηθεί απόψε και παράλληλα η Αλβανία περάσει από την Ανδόρα, τότε θα τερματίσει 3η στον όμιλο, ανεξαρτήτως του αν επικρατήσει σε 3 μέρες εντός έδρας της Λετονίας. Ντεμπούτο στον πάγκο της κάνει σήμερα ο 48χρονος Βέλικο Παούνοβιτς που αντικατέστησε τον Ντράγκαν Στόικοβιτς. Τραυματίας είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας όλων των εποχών, 31χρονος Μίτροβιτς. Λείπει και ο μέσος του Άρη, Ράτσιτς.

Η Αγγλία έχει ήδη περάσει στα τελικά. Η Σερβία τα παίζει όλα σε αυτό το ματς, διότι αν το χάσει, τότε πιθανότατα μένει 3η. Θα επιτεθεί και ίσως σκοράρει, αλλά η ομάδα του Τούχελ είναι πιο αυτοματοποιημένη.

