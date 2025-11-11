Παρί-Παναθηναϊκός: Για το διπλό σε ένα ιδιαίτερο τακτικά ματς

Με τον Κένεθ Φαρίντ στη σύνθεση τους, οι πράσινοι ταξιδεύουν στο Παρίσι για ένα ματς το οποίο μοιάζει με κούρσα 100 μέτρων. Η ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού των γηπεδούχων άλλωστε έχει σοκάρει πολλές ομάδες, ενίοτε σαφώς πιο ταλαντούχες από αυτούς. Επιθετικότητα, ταχύτητα, τόνοι περιφερειακής εκτέλεσης, δυναμισμός. Η Παρί είναι η ομάδα που στοχεύει να σε πιάσει “από τον λαιμό” από την πρώτη κατοχή.
Η αποστολή είναι δύσκολη για την ομάδα του Εργκιν Αταμαν η οποία οφείλει να επιβάλλει τον ρυθμό τους και όχι να ακολουθήσει αυτόν του αντιπάλου. Οι απουσίες στη γραμμή ψηλών δεν βοηθούν. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός πρέπει να ματσάρει την επιθετικότητα των Γάλλων και στις δύο πλευρές του γήπεδο, μετατρέποντας τη σταδιακά σε μειονέκτημα όπως έκανε η Μπάγερν μια εβδομάδα πριν, βρίσκοντας συνεχώς ελεύθερες εκτελέσεις, στατικές ή lay ups στην πλάτη της άμυνας των Παριζιάνων.
Φυσικά η επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στην Accor Arena αποτελεί το “κλου” της βραδιάς. Σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα και τον ίδιο, ο άλλοτε ηγέτης της Παρί θα προσπαθήσει να γυρίσει τον προσωπικό του διακόπτη. Ο Σορτς δεν θα πρέπει να παρασυρθεί από το συναίσθημα αλλά να διατηρήσει την πνευματική συνοχή του αξιοποιώντας τους συμπαίκτες του. Παίκτης-κλειδί στο συγκεκριμένο ματσάρισμα για την ελληνική ομάδα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που μπορεί να ακολουθήσει τους πλάγιους και τους ψηλούς του κόουτς Ταμπελίνι σε κάθε σημείο του γηπέδου, προσφέροντας έξτρα κατοχές στο τριφύλλι”.
Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog