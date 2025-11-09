Στη δυνατή έδρα της Λυών η Παρί Σεν Ζερμέν, στο Βίγκο η Μπαρτσελόνα

Η 6η Λυών υποδέχεται τη 2η Παρί Σεν Ζερμέν για τη 12η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Τις ομάδες χωρίζουν τέσσερις βαθμοί. Στη La Liga, η 13η Θέλτα, φιλοξενεί την κάτοχο του τίτλου και 2η στην κατάταξη αυτήν τη στιγμή, Μπαρτσελόνα.

Οι 5 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Λυών και την Παρί Σεν Ζερμέν είχαν γκολ/γκολ και Over, με την Παρί να παίρνει ισάριθμες νίκες.

Η Λυών έχασε 2-0 στην Ισπανία από την Μπέτις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, δεχόμενη τα γκολ στο 30’ και το 35’. Είχαν προηγηθεί δύο ισοπαλίες, με Παρί (3-3) και Μπρεστ (0-0). Εντός έδρας στο πρωτάθλημα έχει να επιδείξει 4 νίκες σε 5 ματς (8-3 γκολ). Τιμωρημένοι είναι οι αμυντικός Άμπνερ και Χάτεμπερ. Η Παρί Σεν Ζερμέν δέχτηκε δύο γκολ μέχρι το 32’ του εντός έδρας αγώνα με την Μπάγερν, η οποία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έμεινε με 10 παίκτες. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας μείωσε στο 72’, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να φτάσει στην ισοφάριση, με το 1-2 να είναι και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Ήταν το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που σημείωσε ακριβώς ένα γκολ. Τραυματίες είναι οι αμυντικοί Χακίμι, Μέντες και οι επιθετικοί Ντουέ, Ντεμπελέ. Δυνατή έδρα αυτή της Λυών και μια τέταρτη ισοπαλία των νταμπλούχων Γαλλίας στο φετινό πρωτάθλημα δεν θα εκπλήξει.

Οι 5 τελευταίες μονομαχίες της Θέλτα με την Μπαρτσελόνα είχαν γκολ/γκολ και Over. Οι Καταλανοί επικράτησαν στους 5/7 πιο πρόσφατους μεταξύ τους αγώνες τους, ανεξαρτήτως έδρας, όμως, στο «Μπαλαΐδος» νίκησαν μόλις σε 2/10 επισκέψεις τους (4-4-2). Έπειτα από 7 ισοπαλίες και 2 ήττες στις 9 πρώτες αγωνιστικές, η Θέλτα πήρε δύο τρίποντα, αμφότερα εκτός έδρας, κόντρα στην Οσασούνα (3-2) και τη Λεβάντε (2-1). Ενδιάμεσα είχε επικρατήσει 2-1 της Πουέρτο Ντε Βέγκα για το Κύπελλο, ενώ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, την Πέμπτη στην Κροατία, επιβλήθηκε με 3-0 της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Έτσι, ανεξαρτήτως διοργάνωσης και έδρας τρέχει αήττητο σερί 8 αγώνων (6-2-0). Επιστρέφει ο βασικός τερματοφύλακας Ράντου, αλλά, απουσιάζουν ο Ρουέδα (αμυντικός) και οι επιθετικοί Άλβαρεθ και Σβέντμπεργκ. Η Μπαρτσελόνα έρχεται από το εκτός έδρας 3-3 με την Κλαμπ Μπριζ για το Τσάμπιονς Λιγκ, σε ένα ματς όπου είχε και τρία δοκάρια. Βρέθηκε πάντως τρεις φορές πίσω στο σκορ, ενώ ήταν το ένατο διαδοχικό παιχνίδι που δέχεται γκολ. Εκτός παραμένουν οι τερματοφύλακες Τερ Στέγκεν και Γκαρθιά, οι μέσοι Πέδρι, Ραφίνια, Γκάβι, ενώ ο αμυντικός Γκαρθία θα αγωνιστεί με μάσκα.

Η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί στο ματς, αλλά, φέτος η άμυνά της δίνει πολλά δικαιώματα. Η φορμαρισμένη Θέλτα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.

