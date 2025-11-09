Τα εκτός έδρας γκολ της Κιλμάρνοκ και το αήττητο της Φενέρμπαχτσε στο πρωτάθλημα

Η πρωταθλήτρια Σκωτίας Σέλτικ φιλοξενεί την 9η Κιλμάρνοκ για τη 12η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Στην Τουρκία, η 2η στη βαθμολογία και αήττητη Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη 16η Κάισερισπορ, η οποία έχει τις περισσότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, 6 σε 11 ματς.

Έξι διαδοχικές νίκες για τη Σέλτικ απέναντι στην Κιλμάρνοκ, σε όλες σημειώνοντας από δύο γκολ και πάνω.

Μετά τη νίκη με 3-1 στην παράταση επί της Ρέιντζερς στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ, το οποίο τη στέλνει στον τελικό του Δεκεμβρίου με αντίπαλο τη Σεντ Μίρεν, η Σέλτικ ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από τη Μίντιλαντ για το Γιουρόπα Λιγκ, βρισκόμενη πίσω στο σκορ με 3-0 στο ημίχρονο. Ο εντός έδρας απολογισμός της είναι 6-2-1. Λείπουν ο αμυντικός Τζόνστον και οι επιθετικοί Όσμαντ, Ιχεανάτσο, ενώ αμφίβολος είναι ο μέσος Ένγκελς. Εξακολουθεί η αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Μπρένταν Ρότζερς, συνεχίζοντας για την ώρα με τον Μάρτιν Ο’ Νιλ. Η Κιλμάρνοκ έχασε και αυτή 3-1, από τη Φόλκερκ, επίσης δεχόμενη όλα τα γκολ στο πρώτο 45λεπτο. Ήταν η 4η διαδοχική της ήττα, οι τρεις από το α’ μέρος. Οι Κένεντι (μέσος) και Ντάνιελς (επιθετικός) παραμένουν εκτός, ενώ κοντά στην επιστροφή του είναι ο φορ Γουότκινς. Η Κιλμάρνοκ μετράει μόνο μία νίκη στις 86 τελευταίες παρουσίες της στο «Σέλτικ Παρκ» και από τη θέση του αουτσάιντερ ξεκινάει και σήμερα. Ωστόσο, σκόραρε στους 6/7 φετινούς εκτός έδρας αγώνες της και μπορεί να τα καταφέρει και σήμερα να πετύχει γκολ, αλλά, δύσκολα θα πάρει κάτι από το ματς.

Επτά νίκες και μία ισοπαλία για τη Φενέρμπαχτσε στα 8 τελευταία με την Κάισερσπορ. Από το 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία έρχεται η Φενέρμπαχτσε, η οποία μετράει 2-1-1 στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Στο πρωτάθλημα σημείωσε τρεις σερί νίκες, με πιο πρόσφατη το εκτός έδρας 3-2 επί της Μπεσίκτας. Βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 22’, όμως στο 26’ βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα και μέχρι το ημίχρονο είχε ισοφαρίσει σε 2-2. Με τέρμα στο 83’ πήρε και τη νίκη. Τιμωρημένοι είναι οι Τοσούν (φορ) και Καχβετσί (μεσοεπιθετικός), ενώ με τραυματισμό λείπει ο Γιάντας (χαφ). Η Κάισερισπορ νίκησε με το ίδιο σκορ της Κασίμπασα (3-2), επιτυχία που ήταν η πρώτη της στο πρωτάθλημα. Προηγήθηκε και ισοφαρίστηκε δύο φορές, για να πετύχει το νικητήριο γκολ στο 81’. Σε 5 εκτός έδρας αγώνες έχει πάρει 4 ισοπαλίες. Επιστρέφουν οι Μπένες (μέσος) και Καρντόσο (επιθετικός).

Η Κάισερσπορ βρήκε δίχτυα στις 5/6 τελευταίες αναμετρήσεις της με την Φενέρ. Είναι πιθανό και σήμερα να σκοράρει, με τους γηπεδούχους να είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

