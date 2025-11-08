Σερί ισοπαλιών ανάμεσα σε Σεντ Μίρεν και Χιμπέρνιαν, αήττητη για 10 ματς η Μίλαν

Η 8η Σεντ Μίρεν αντιμετωπίζει την 3η Χιμπέρνιαν για την 11η αγωνιστική του σκωτσέζικου πρωταθλήματος. Στην αντίστοιχη ημέρα της Serie A η Πάρμα της μίας νίκης σε 10 ματς φιλοξενεί την 3η στη βαθμολογία Μίλαν, που προέρχεται από δύο ισοπαλίες εκτός έδρας.

Αήττητη είναι η Σεντ Μίρεν στα 7 τελευταία (3-4-0) κόντρα στην Χιμπέρνιαν, με τα τρία πιο πρόσφατα να λήγουν ισόπαλα.

Στον τελικό του Λιγκ Καπ πέρασε η Σεντ Μίρεν το περασμένο Σάββατο, καθώς επιβλήθηκε με 4-1 εκτός έδρας της Μάδεργουελ στο ουδέτερο «Χάμπντεν Παρκ». Αντίπαλός της στον τελικό στις 14 Δεκεμβρίου θα είναι η κάτοχος Σέλτικ. Στο πρωτάθλημα έρχεται από το εντός έδρας 2-2 με την πρωτοπόρο Χαρτς, σε ματς που προηγήθηκε δύο φορές. Νίκησε μόνο στο 1/6 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της. Δύο φορές προηγήθηκε και η Χιμπέρνιαν στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λίβινγκστον, όπου δέχτηκε τελικά την ισοφάριση στο 91’ με πέναλτι. Μετράει μόλις δύο ήττες στους 11 φετινούς εκτός έδρας αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις (πέντε ισοπαλίες), έχοντας αγωνιστεί και στο Γιουρόπα Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από τη Μίντιλαντ με γκολ ένα λεπτό πριν από το τέλος της παράτασης. Η δυναμική της εκτός έδρας παρουσία αλλά και η πρόσφατη παράδοση με την ενθουσιασμένη από την επιτυχία της στο Λιγκ Καπ Σεντ Μίρεν καθιστούν το «Χ» ένα αρκετά πιθανό αποτέλεσμα.

Η Μίλαν μετράει 7-2-1 στους 10 τελευταίους αγώνες της με την Πάρμα, αλλά και 13 γκολ/γκολ στα 14 πιο πρόσφατα εναντίον της. Μετά από τις δύο λευκές ισοπαλίες με Τζένοα και Κόμο, η Πάρμα ηττήθηκε 2-1 από τη Ρόμα και 1-3 από την Μπολόνια. Τα 5 γκολ που έχει σημειώσει αποτελούν τη λιγότερο παραγωγική επίθεση στο πρωτάθλημα. Τιμωρημένος είναι ο Αργεντινός μέσος Ορντόνιες, ο οποίος δέχτηκε δύο κάρτες μέσα σε 7 λεπτά στο α’ ημίχρονο του ματς με την Μπολόνια και αποβλήθηκε. Λείπουν και οι Τσιρκάτι (αμυντικός), Εστέβεζ (μέσος) και Άλμκβιστ (επιθετικός). Με το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα του Σέρβου αμυντικού Πάβλοβιτς, η Μίλαν επικράτησε 1-0 της Ρόμα, η οποία αστόχησε σε πέναλτι στο 82’. Ήταν το δέκατο σερί παιχνίδι που μένει αήττητη, έχοντας να χάσει από το 1-2 της πρεμιέρας με την Κρεμονέζε. Απέχει έναν βαθμό από την κορυφή, όπου βρίσκεται η κάτοχος του τίτλου Νάπολι, ενώ έχει δεχτεί τα λιγότερα εκτός έδρας τέρματα, 1 σε 5 ματς. Λείπει ο διεθνής Γάλλος μέσος Ραμπιό που ήρθε φέτος από τη Μαρσέιγ και ο Μεξικανός επιθετικός Χιμένες. Επιστρέφει, ωστόσο, ο Αμερικανός μεσοεπιθετικός Πούλισικ.

Είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί η Μίλαν, αλλά και η Πάρμα θα το παλέψει. Το combo 2&G προσφέρεται σε γεμάτη απόδοση.

434. ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ Χ 3,35

461. ΠΑΡΜΑ - ΜΙΛΑΝ 2&G 3,60

