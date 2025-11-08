Παίρνει βαθμούς στο Γκλάντμπαχ η Κολωνία, περίπου ισοδύναμες Χάβρη και Ναντ

Για τη 10η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος η 16η Γκλάντμπαχ, η οποία έρχεται από την πρώτη της νίκη, υποδέχεται την 7η Κολωνία, η οποία επανήλθε άμεσα φέτος στην Μπουντεσλίγκα. Για τη 12η ημέρα της Ligue 1 η 12η Χάβρη φιλοξενεί τη 15η Ναντ.

Οι 5 τελευταίοι εντός έδρας αγώνες της Γκλάντμπαχ με την Κολωνία είχαν γκολ/γκολ και Over, με μια ισοπαλία και από δύο νίκες για κάθε ομάδα (2-1-2).

Το εκτός έδρας 4-0 επί της Σαν Πάουλι ξεκόλλησε την Γκλάντμπαχ από την τελευταία θέση της Μπουντεσλίγκα, όπου βρισκόταν με τρεις ισοπαλίες σε 8 ματς. Με την ευρεία αυτή νίκη δεν είναι πια η ομάδα με τη λιγότερο παραγωγική επίθεση στο πρωτάθλημα (10 γκολ σε 9 ματς), ενώ αμυντικά έχει την τρίτη χειρότερη άμυνα με 18 γκολ. Τιμωρημένος είναι ο Κορεάτης μέσος Κάστροπ. Λείπουν και οι Κιαρόντια (αμυντικός), Χακ (επιθετικός). Η Κολωνία έρχεται από το υπέρ της 4-1 επί του Αμβούργου, το οποίο ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες, με το σκορ στο 2-0. Τέσσερις μέρες νωρίτερα, η Κολωνία είχε ηττηθεί με 4-1 από την Μπάγερν για το Κύπελλο, έστω κι αν προηγήθηκε στο 31’. Απουσιάζουν οι αμυντικοί Χιούμπεργκ και Κίλιαν. Έχει ηττηθεί μόνο στη μία από τις 7 τελευταίες μονομαχίες της με την Γκλάντμπαχ και γκολ/γκολ είχαν τα 8/9 τελευταία μεταξύ τους. Μοιάζει ικανή η Κολωνία να πάρει και σήμερα αποτέλεσμα, σε ματς που θα έχει πάνω από δύο τέρματα.

Η Χάβρη μετράει 3-3-4 εντός έδρας απέναντι στη Ναντ στα 10 τελευταία μεταξύ τους, με τη Χάβρη να νικάει πέρσι και στα δύο ματς. Οι 7 στις 8 τελευταίες μονομαχίες τους έληξαν Under. Στο 0-0 έμεινε στην έδρα της Τουλούζ η Χάβρη την προηγούμενη αγωνιστική, αποτέλεσμα που ήρθε έπειτα από δύο νίκες με 1-0 επί των Οσέρ και Μπρεστ. Έχει χάσει μόνο στο ένα από τα πέντε εντός έδρας παιχνίδια της, στο πρώτο χρονικά, με αντίπαλο τη Λανς, όπου το 1-2 διαμορφώθηκε στο α’ ημίχρονο. Από εκεί και έπειτα πήρε δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Λείπουν οι επιθετικοί Σαμάτα και Λογκμπό. Η Ναντ έρχεται από δύο εντός έδρας αποτυχίες, 3-5 με τη Μονακό και 0-2 με τη Μετς. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι μακριά από την πόλη της επικράτησε 2-1 της Πάρι (2-0 ημίχρονο). Στο 1-2-2 ο εκτός έδρας απολογισμός της, στη 13η αυτή σερί σεζόν της στην ανώτατη κατηγορία. Στις 9 από τις 12 προηγούμενες τερμάτισε στο δεύτερο μισό της κατάταξης, εκεί όπου κινείται από το ξεκίνημα και της φετινής περιόδου. Απουσιάζουν οι Χονγκ (μέσος), Λάχντο (επιθετικός).

Κάτω από τη μέση της βαθμολογίας οι δύο σύλλογοι, πιθανή η ισοπαλία στο μεταξύ τους παιχνίδι.

428. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΚΟΛΩΝΙΑ Χ2&Ο 2,5 3,00

435. ΧΑΒΡΗ - ΝΑΝΤ Χ 3,45



