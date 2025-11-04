Ισχυρή εντός έδρας η Ατλέτικο Μαδρίτης, από ήττες Μπόντο Γκλιμτ και Μονακό

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έρχεται από 6 σερί νίκες εντός έδρας φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Βελγίου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Στη Νορβηγία, η κάτοχος του τίτλου Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται την ικανή, αλλά και ασταθή Μονακό.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρήκε δίχτυα στους 11 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ (10 νίκες). Στον τελευταίο που δεν σκόραρε ήταν με αντίπαλο βελγική ομάδα, το 0-0 με την Κλαμπ Μπριζ.

Με γκολ στο τελευταίο μισάωρο, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Σεβίλλης και διατηρήθηκε στην 4η θέση της La Liga, με μόλις μία ήττα σε 11 αγωνιστικές. Στη League Phase είναι 19η με μία νίκη με 5-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, και δύο ήττες, από Λίβερπουλ (3-2) και Άρσεναλ (4-0). Επιστρέφει ο μέσος Μπάριος. Μετά από την εντός έδρας ήττα με 4-0 από την Ίντερ στην προηγούμενη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ σημείωσε τρεις νίκες: το 2-0 επί της Σεντ Τρούιντεν, το 3-0 κόντρα στην Τουμπίζ για το Κύπελλο και το 4-1 με αντίπαλο τη Βάρεγκεμ το περασμένο Σάββατο. Ήταν η 10η νίκη της σε 13 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και παραμένει στην κορυφή της κατάταξης, τρεις βαθμούς μπροστά από την Κλαμπ Μπριζ. Έχει μία νίκη στη League Phase, αυτήν επί του Άγιαξ στην πρεμιέρα (3-1 εκτός). Έχοντας σκοράρει στους 14/18 φετινούς αγώνες της και με την Ατλέτικο να έχει δεχτεί γκολ στα 7/8 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση, το 1&G δημιουργεί ένα δυνατό combo.

Η Μπόντο Γκλιμτ βρήκε δίχτυα στους 44/46 αγώνες της μέσα στο 2025. Η Μονακό μετράει 9 γκολ/γκολ στα 12 τελευταία παιχνίδια της. Το 3-1 από την 5η στη βαθμολογία Βαλερένγκα έριξε την Μπόντο Γκλιμτ στη 2η θέση του νορβηγικού πρωταθλήματος, τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωσή του. Ο Κγιέτιλ Κνούτσεν, ο οποίος καθοδηγεί τον σύλλογο από το 2018, έκανε τρεις αλλαγές στο αρχικό του σχήμα συγκριτικά με το εκτός έδρας 2-1 επί της 3ης Μπραν τρεις μέρες νωρίτερα. Με 1-0 έχασε εντός έδρας το Σάββατο η Μονακό από την Παρί και υποχώρησε στην 5η θέση της Ligue 1. Είχε προηγηθεί 3 μέρες νωρίτερα το «τρελό» εκτός έδρας 5-3 επί της Ναντ. Στη League Phase ηττήθηκε 4-1 από την Κλαμπ Μπριζ και στη συνέχεια πήρε το «Χ» με Μάντσεστερ Σίτι (2-2) και Τότεναμ (0-0). Θα λείψει ξανά ο 32χρονος μέσος Πογκμπά.

Ποιοτικά η Μονακό υπερέχει σημαντικά της Μπόντο Γκλιμτ, η οποία όμως σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της. Πιθανό το μεγάλο σκορ, με τη Μονακό να είναι το καλοπληρωμένο αουτσάιντερ.

850. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ 1&G 2,72

854. ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΜΟΝΑΚΟ Χ2&Ο 2,5 2,37