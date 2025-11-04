Παράλληλη πορεία για Νάπολι και Άιντραχτ, σκόραρε σε όλα τα ματς η Ρεάλ Μαδρίτης

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η 23η στην ενιαία βαθμολογία της διοργάνωσης, Νάπολι, υποδέχεται την 22η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ η 10η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την 5η Ρεάλ Μαδρίτης που μετράει φέτος 13-0-1 σε επίσημα ματς.

Η Νάπολι νίκησε δύο φορές πρόπερσι την Άιντραχτ (2-0, 3-0) και έχασε ισάριθμες το 1994 (1-0, 1-0).

Από το 0-0 με την Κόμο έρχεται η Νάπολι, η οποία παραμένει στην κορυφή της Serie A, έχοντας απολογισμό 7-1-2. Ήταν η πρώτη της εντός έδρας απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, καθώς έως τότε είχε 4 νίκες σε ισάριθμα ματς. Στη League Phase έχασε από Μάντσεστερ Σίτι (2-1) και Αϊντχόφεν (6-2) και νίκησε τη Σπόρτινγκ (2-1). Τιμωρημένος είναι ο επιθετικός Λούκα, ενώ εκτός παραμένουν οι μέσοι Ντε Μπρόινε, Γκίλμουρ και ο φορ Λουκάκου. Η Άιντραχτ πήρε το 1-1 στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ, ισοφαρίζοντας στο 55’ το γκολ που δέχτηκε στο 32’. Είναι τρεις αγωνιστικές αήττητη στην Μπουντεσλίγκα, όπου κατέχει την 8η θέση και εμφανίζει την καλύτερη επίθεση μετά από την πρωτοπόρο Μπάγερν. Στα δύο τελευταία παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ έχασε 5-1 από Ατλέτικο Μαδρίτης και Λίβερπουλ, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε στην πρεμιέρα επί της Γαλατάσαραϊ. Απών ο μέσος Ουζούν. Παράλληλη πορεία για τις δύο αντιπάλους στον όμιλο, το «Χ» συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες επαλήθευσης.

Οι 4/5 τελευταίες μονομαχίες της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης συνοδεύτηκαν από Under. Μετά από 5 διαδοχικές ήττες στις εγχώριες διοργανώσεις, η Λίβερπουλ επανήλθε στις επιτυχίες, 2-0 την Άστον Βίλα. Ήταν η δεύτερη φορά στα 8 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της που κράτησε ανέπαφη την εστία της, ενώ ήταν και η 2η νίκη της στους 8 πιο πρόσφατους αγώνες της, έχοντας ηττηθεί στους υπόλοιπους 6. Απουσιάζουν ο τερματοφύλακας Άλισον, ο δεξιός μπακ Φρίμπονγκ και ο Σουηδός επιθετικός Ίσακ. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε με 4-0 εντός έδρας της Βαλένθια (3-0 ημίχρονο) και έφτασε τις 6 σερί επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις. Από την αρχή της σεζόν εξάλλου μετράει 13 νίκες και 1 ήττα, αυτήν από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 5-2. Έχει σκοράρει επομένως σε όλα τα ματς. Το αποψινό είναι το πρώτο από τα 6 διαδοχικά παιχνίδια που θα δώσει εκτός έδρας, μεταξύ των οποίων και αυτό με τον Ολυμπιακό στις 26 του μηνός. Χτύπησε και θα λείψει ο 18χρονος Αργεντινός επιθετικός Μασταντουόνο.

Μοιρασμένες οι αποδόσεις στο ματς, με το «Χ», το οποίο δίνεται σε υψηλή τιμή να αξίζει το ρίσκο του.

801. ΝΑΠΟΛΙ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. Χ 4,15

853. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΡΕΑΛ Μ. Χ 3,80