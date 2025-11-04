Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη.

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League θέλει να πετύχει σήμερα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν. Μετά την ισοπαλία 0-0 στην πρεμιέρα με την Πάφο και τις ήττες στους δύσκολους εκτός έδρας αγώνες με την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως μοναδικό στόχο τη νίκη στο αποψινό παιχνίδι που αρχίζει στις 22:00, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Αϊντχόφεν πέτυχε την πρώτη της νίκη, την προηγούμενη αγωνιστική, με 6-2 κατά της Νάπολι, ενώ στα 2 προηγούμενα ματς ηττήθηκε με 1-3 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και πήρε ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας από τη Λεβερκούζεν.

Κρίσιμα παιχνίδια δίνουν στα Κύπελλα Ευρώπης και οι άλλες 3 ελληνικές ομάδες.

Στο Europa League, την Πέμπτη, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σουηδία τη Μάλμε και στις 22:00, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις.

Στο Conference League, την Πέμπτη, στις 19:45, η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena τη Σάμροκ Ρόβερς.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια του Champions League



Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για σημερινούς αγώνες του Champions League:



Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν

Οver 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

Α. Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει

Ολυμπιακός Over 0,5 γκολ & Ολυμπιακός Οver 2,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Οver 0,5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

Κ. Μπαμπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει

Λίβερπουλ να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Οver 10,5 κόρνερ

Ο. Ντεμπελέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει

Μ. Μπαρκολά να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Χ. Κέιν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Over 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Ν. Βλάχοβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Γιουβέντους να κερδίσει

