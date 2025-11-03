Δυνατή παράδοση η Λάτσιο επί της Κάλιαρι, καλύτερα στέκεται η Σάντερλαντ

Με τον αγώνα Λάτσιο - Κάλιαρι ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Στην Πρέμιερ Λιγκ, το πρόγραμμα της αντίστοιχης ημέρας κλείνει με το παιχνίδι Σάντερλαντ – Έβερτον, με τους γηπεδούχους να έρχονται από σπουδαία νίκη.

Αήττητη από την Κάλιαρι εδώ και 20 ματς είναι η Λάτσιο, έχοντας επικρατήσει στα 17 εξ αυτών.

Από το εκτός έδρας 0-0 με την Πίζα έρχεται η Λάτσιο, η οποία έπειτα από 9 αγωνιστικές έχει απόλυτα ισορροπημένο απολογισμό (3-3-3). Αν και βρίσκεται στο δεύτερο μισό της κατάταξης, τα 7 γκολ που έχει δεχτεί είναι μία από τις καλύτερες επιδόσεις στο τρέχον πρωτάθλημα. Η εστία της άλλωστε παραμένει απαραβίαστη εδώ και τρία ματς. Παραμένουν εκτός οι 23χρονοι μέσοι Καντσελιέρι και Ροβέλα. Η Κάλιαρι αγνοεί τη νίκη εδώ και 5 αγώνες, έχοντας συγκεντρώσει δύο βαθμούς σε αυτούς. Την Πέμπτη ηττήθηκε 1-2 από τη Σασουόλο, έχοντας προηγηθεί στο 28’, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR. Τελικά βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 για να μειώσει στο 73’. Ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός Όμπερτ συμπλήρωσε κάρτες και θα λείψει. Αν και κέρδισε μόνο στα 5/13 τελευταία παιχνίδια της, σε κανένα από τα 13 δεν δέχτηκε πάνω από δύο γκολ. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με το ότι ηττήθηκε στις 12/13 πιο πρόσφατες επισκέψεις της στο «Ολίμπικο» με αντίπαλο τη Λάτσιο, δημιουργούν ένα combo που ενισχύεται τόσο από την παράδοση όσο και από τη φόρμα στην οποία βρίσκονται οι δύο αντίπαλοι.

Στο 11-5-8 ο εντός έδρας απολογισμός της Σάντερλαντ με αντίπαλο την Έβερτον στις 24 πιο πρόσφατες μονομαχίες τους. Πέντε νίκες σε 9 ματς μετράει η Σάντερλαντ στην επαναφορά της στην Πρέμιερ έπειτα από 8 χρόνια. Πιο πρόσφατη επιτυχία της το 2-1 κόντρα στην Τσέλσι, μέσα στο Λονδίνο, με γκολ που ήρθε στο 93’. Κανένας Άγγλος στο αρχικό της σχήμα, δύο Βορειοϊρλανδοί ωστόσο, αλλά και τρεις Γάλλοι, ο προπονητής της άλλωστε είναι ο συμπατριώτης τους, Λε Μπρις, ενώ Γαλλοελβετός είναι και ο κύριος μέτοχος του συλλόγου, 27χρονος Λουίς-Ντρεϊφούς. Η Έβερτον, η οποία αγωνίζεται στην τοπ κατηγορία από το 1954, έρχεται από δύο ήττες, 2-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι και 3-0 από την Τότεναμ. Επανήλθε στην 11άδα ο μέσος Γκρίλις, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί με τη Σίτι, ως μέρος της συμφωνίας δανεισμού του από αυτήν. Η Έβερτον σημείωσε 9 γκολ σε ισάριθμους αγώνες, ενώ μακριά από το σπίτι της μετράει 3 ήττες σε 4 ματς.

Καλύτερα στέκεται η Σάντερλαντ. Με τη νίκη ψυχολογία στο «Στάνφορντ Μπριτζ» μπορεί να προσθέσει μία ακόμη επιτυχία στο ενεργητικό της.

701. ΛΑΤΣΙΟ - ΚΑΛΙΑΡΙ 1&U 3,5 2,17

702. ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΕΒΕΡΤΟΝ 1 2,80