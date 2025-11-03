Η Stoiximan Χορηγός του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

Στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις βρίσκεται η Αθήνα, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250. Η Stoiximan θα είναι παρούσα στη μεγάλη γιορτή του τένις ως Επίσημος Χορηγός, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να υποστηρίζει τον αθλητισμό και τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα. Το τουρνουά θα διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο Telekom Center Athens, σημειώνοντας την επιστροφή του ATP Tour στη χώρα μας μετά από 30 χρόνια.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους τενίστες, μεταξύ των οποίων και ο σούπερ σταρ Νόβακ Τζόκοβιτς, διεθνή μέσα ενημέρωσης και χιλιάδες φιλάθλους, προσφέροντας ένα υψηλού επιπέδου, συναρπαστικό θέαμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

Η επιστροφή του ATP Tour στην Αθήνα σηματοδοτεί όχι μόνο τη διεθνή αναγνώριση της χώρας ως προορισμού για μεγάλα αθλητικά γεγονότα, αλλά και την ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να απολαύσει από κοντά κορυφαίες προσωπικότητες του τένις. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητικό και τουριστικό χάρτη της Ελλάδας.

«Η Stoiximan είναι περήφανη που υποστηρίζει ένα κορυφαίο διεθνές αθλητικό γεγονός, όπως το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, που προβάλλει την Ελλάδα στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει. Η συμμετοχή μας στο τουρνουά αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση στην προώθηση του αθλητισμού, στην υψηλού επιπέδου ψυχαγωγία και στη στήριξη κορυφαίων ταλέντων, που αποτελούν πρότυπα για το φίλαθλο κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan.

Από την πλευρά της διοργάνωσης, ο Tournament Director, Djordje Djokovic σημείωσε: «Καθώς το ιστορικό γεγονός πλησιάζει, είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε την Stoiximan ως επίσημο συνεργάτη μας. Μαζί, θα δημιουργήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία τένις για τους Έλληνες φιλάθλους και για χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό, γιορτάζοντας το ευ αγωνίζεσθαι και αναδεικνύοντας το λαμπρό μέλλον του τένις στην Ελλάδα».

Με τη χορηγική της συμμετοχή, η Stoiximan ενισχύει την παρουσία της στον χώρο του αθλητισμού, προωθώντας τη σύνδεση μεταξύ κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων και κοινού το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει προσκλήσεις για τους αγώνες και συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της χώρας μας ως προορισμός για κορυφαία διεθνή γεγονότα.

Σχετικά με τη Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan, ενώ παράλληλα είναι επίσημος χορηγός των διοργανώσεων UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Στηρίζει επίσης εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η κοινωνική υπευθυνότητα. Από τα πρώτα της βήματα, η Stoiximan υλοποιεί δράσεις με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων, όπως τα Stoiximan Iroes, Μικροί Ήρωες, Wheels of Change και Empower Forward, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο προς όλους.