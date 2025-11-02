Με τη δύναμη της επίθεσης η Λυών, με νίκη περνάει στην κορυφή η Ρόμα

Στη 14η θέση της Ligue 1 βρίσκεται η Μπρεστ μετά από 10 αγωνιστικές, με απολογισμό 2-3-5 και υποδέχεται απόψε την 5η στη βαθμολογία Λυών. Στη Serie A, η 4η Μίλαν φιλοξενεί τη 2η Ρόμα, η οποία αν νικήσει μέσα στο Μιλάνο θα βρεθεί στην πρώτη θέση.

Οι 14/17 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Μπρεστ και τη Λυών ανεξαρτήτως έδρας είχαν γκολ/γκολ.

Με τέρμα στο 73’ η Μπρεστ ηττήθηκε 1-0 στη Χάβρη. Είχε δεχτεί γκολ και στο 41’, αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά από τη βοήθεια του VAR. Είχε προηγηθεί η ήττα με 3-0 από την νταμπλούχο Παρί Σεν Ζερμέν. Μόλις μία νίκη εντός έδρας σε 5 παιχνίδια (2 ήττες), επίδοση που την καθιστά την τρίτη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος ως γηπεδούχος. Απών ο μεσοεπιθετικός Ντουμπιά. Η Λυών προηγούταν 3-0 εκτός έδρας της Παρί στην πρωτεύουσα, όταν δέχτηκε τη μείωση στο 65’και παίζοντας με δέκα παίκτες από το 61’. Στο 67’ αποβλήθηκε και παίκτης της Παρί, αλλά παρ’ όλ’ αυτά η αντίπαλος σκόραρε άλλες δύο φορές και πήρε το «Χ» (3-3). Τρεις μέρες νωρίτερα η Λυών είχε επικρατήσει 2-1 του 4ου Στρασβούργου, ενώ για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ είχε επιβληθεί με 2-0 της Βασιλείας. Την Πέμπτη θα παίξει στην Ισπανία με την Μπέτις. Με 10 βαθμούς παραπάνω από την Μπρεστ και με καλύτερα επιθετικά επιτεύγματα, έχει τα φόντα να φύγει με τη νίκη απόψε. Πιθανό και το παραδοσιακό γκολ/γκολ στο ματς.

Από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, εκείνο το 1-2 με την Κρεμονέζε, αγνοεί την ήττα η Μίλαν. Μετράει 6 νίκες και 3 ισοπαλίες σε Serie A και Κύπελλο, με τα δύο πιο πρόσφατα αποτελέσματά της να είναι 2-2 με την Πίζα και 1-1 με την Αταλάντα. Στο τελευταίο προηγήθηκε στο 4’ με τον Ρίτσι και ισοφαρίστηκε στο 35’, χωρίς να αξίζει κάτι παραπάνω. Λείπει ο 24χρονος Μεξικανός επιθετικός Χιμένες. Με τέρματα στο 61’ και το 83’ η Ρόμα προηγήθηκε 2-0 της Πάρμα, για να δεχτεί τη μείωση στο 85’ (2-1). Τρία 24ωρα νωρίτερα είχε επικρατήσει με 1-0 της Σασουόλο, αντιδρώντας άμεσα στο αρνητικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, 1-2 από τη Βικτόρια Πλζεν. Ακολουθεί την Πέμπτη το εκτός έδρας ματς με τη Ρέιντζερς. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο 21χρονος Ιρλανδός επιθετικός Φέργκιουσον.

Τα 12/13 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στη Μίλαν και τη Ρόμα είχαν γκολ/γκολ, με τους πρωτευουσιάνους να σκοράρουν και στα 13. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της Ρόμα σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ βγάζουν αξιόλογη απόδοση.

637. ΜΠΡΕΣΤ - ΛΥΩΝ 2&G 4,25

638. ΜΙΛΑΝ - ΡΟΜΑ Χ2&G 2,80