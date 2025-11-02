Ντέρμπι με παράδοση «Χ» στην Κωνσταντινούπολη, από προκρίσεις Μπέτις και Μαγιόρκα

Η 5η Μπεσίκτας υποδέχεται την 3η Φενέρμπαχτσε για την 11η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. Για την αντίστοιχη ημέρα της La Liga, η 7η Μπέτις αντιμετωπίζει τη 17η Μαγιόρκα, η οποία σημείωσε τις δύο νίκες της στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Οι 6 από τις 11 τελευταίες εντός έδρας μονομαχίες της Μπεσίκτας με τη Φενέρμπαχτσε έληξαν ισόπαλες.

Με το τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα του δανεικού από τη Φενέρμπαχτσε, Ουντέρ, η Μπεσίκτας προηγήθηκε 1-0 στο 5’ του εκτός έδρας αγώνα με τη γειτονική Κασίμπασα, ενώ στο 32’ έχασε πέναλτι για να διευρύνει το σκορ. Στο επόμενο λεπτό ήρθε η ισοφάριση και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος. Ήταν το έκτο διαδοχικό παιχνίδι που η Μπεσίκτας βρίσκει δίχτυα. Απουσιάζει ο 21χρονος μέσος Τικνάζ. Η Φενέρμπαχτσε παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα, με 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Την περασμένη αγωνιστική επιβλήθηκε με 4-0 εκτός έδρας της Γκαζιάντεπ, με τον διεθνή Ελ Νεσιρί να σημειώνει δύο γκολ μέχρι το 21’ και τον Βραζιλιάνο Τάλισκα που πέρασε στη θέση του Μαροκινού στο 78’ να πετυχαίνει άλλα δύο έως το τέλος. Είχε προηγηθεί το 1-0 επί της Στουτγάρδης για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, για την οποία την Πέμπτη θα φιλοξενηθεί από τη Βικτόρια Πλζεν. Απών ο 31χρονος μέσος και αρχηγός Γιαντάς. Το «Χ» εμφανίζεται συχνά στα μεταξύ τους ματς και δεν είναι απίθανο να το δούμε και σήμερα.

Την Πάλμα Ντελ Ρίο της 6ης κατηγορίας αντιμετώπισε την Πέμπτη η Μπέτις για το Κύπελλο Ισπανίας και πήρε την επιβλητική νίκη με 7-1. Επέστρεψε έτσι στις επιτυχίες έπειτα από τρία ματς, όπου είχε μείνει στο 2-2 με τη Βιγιαρεάλ, στο 0-0 με την Γκενκ και είχε ηττηθεί 0-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο 3-0-2 ο εντός έδρας απολογισμός της στο πρωτάθλημα. Την Πέμπτη θα υποδεχτεί τη Λυών για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Στην 6η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου αγωνίζεται και η Καταλανική Σαντ Χουστ που αντιμετώπισε εκτός έδρας η Μαγιόρκα για το Κύπελλο. Με δύο γκολ στο δεύτερο 45λεπτο πήρε την πρόκριση με 2-0. Σκόραρε για 5ο διαδοχικό παιχνίδι και για 9ο στα 10 πιο πρόσφατα. Πέρσι έφυγε με το διπλό από τη Σεβίλλη και τον αγώνα με την αποψινή της αντίπαλο, κάνοντας την ανατροπή στο 93’ (2-1).

Έχοντας το μυαλό της και στο επερχόμενο ευρωπαϊκό ματς, η Μπέτις των δύο ηττών σε πέντε εντός έδρας ματς πιθανόν να δυσκολευτεί απέναντι στην επικίνδυνη Μαγιόρκα, που πέρσι εμφάνισε την 5η καλύτερη άμυνα της La Liga.

608. ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ Χ 3,55

639. ΜΠΕΤΙΣ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ X2 2,37