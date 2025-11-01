Στα όριά της η Κλαμπ Μπριζ, δυσκολεύεται στο Σαν Σεμπαστιάν η Μπιλμπάο

Η 2η στη βαθμολογία Κλαμπ Μπριζ φιλοξενεί την τελευταία Ντέντερ για τη 13η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος. Στη 17η θέση της La Liga βρίσκεται η Σοσιεδάδ, η οποία υποδέχεται τη 10η Μπιλμπάο για την 11η ημέρα του πρωταθλήματος.

Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε της Ντέντερ στις τρεις τελευταίες μονομαχίες τους, σημειώνοντας σε όλες από δύο γκολ και πάνω.

Από εντός έδρας νίκη με 6-1 επί της Άαλστ για το Κύπελλο Βελγίου έρχεται η Κλαμπ Μπριζ, που την έφερε στους «16» της διοργάνωσης. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει 1-0 εκτός έδρας της Άντβερπ για το πρωτάθλημα, (την 3η συνεχόμενη με 1-0) αφήνοντας έτσι πίσω την ήττα με 4-0 από την Μπάγερν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Για τη League Phase ακολουθεί ακόμη ένα σπουδαίο και δύσκολο για αυτήν παιχνίδι, το εντός έδρας με την Μπαρτσελόνα την Τετάρτη. Η Ντέντερ είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στη λίγκα, με 4 ισοπαλίες σε 12 ματς. Την προηγούμενη αγωνιστική έφυγε με το 1-1 από την έδρα της Βέστερλο, ανοίγοντας το σκορ στο 3’. Ακολούθησε η πρόκριση επί της Ολεμπίκ Σαρλερουά στο Κύπελλο, όπου αφού αστόχησε σε πέναλτι, βρέθηκε να χάνει 0-2, για να ισοφαρίσει στο 90’ σε 2-2. Στην παράταση σημείωσε ακόμη δύο γκολ (4-2). Βρήκε δίχτυα στους 4/5 τελευταίους αγώνες της με τη σημερινή της αντίπαλο και απέναντι στην ευρωπαϊκών εγνοιών Κλαμπ Μπριζ δεν αποκλείεται να τα καταφέρει ξανά.

Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για τη Σοσιεδάδ, το 2-1 εντός έδρας κόντρα στη Σεβίλλη. Το σκορ διαμορφώθηκε στο 36’. Έχει πετύχει 10 γκολ σε ισάριθμα ματς. Ακολούθησε την Τρίτη η εκτός έδρας επιτυχία επί της Νεγκρέιρα για το Κύπελλο με 3-0 (1-0 ημίχρονο). Σκόραρε στους 7/8 τελευταίους αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις. Απουσιάζουν ο διεθνής με τη Βενεζουέλα μέσος Ερέρα και οι επιθετικοί Καρικαμπούρου, Όσκαρσον. Επιστρέφει ο Ιάπωνας μέσος Κούμπο. Η Μπιλμπάο ηττήθηκε 1-0 εντός έδρας από τη Χετάφε με γκολ στο 75’. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει με 3-1 εντός έδρας της Καραμπάκ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Για την εν λόγω διοργάνωση θα παίξει την Τετάρτη στην Αγγλία με τη Νιούκαστλ. Τραυματίστηκε ο επιθετικός Ινιάκι Γουίλιαμς και θα απουσιάσει για ενάμιση μήνα. Εκτός είναι και ο Μαροκινός φορ Σαναντί, ενώ ποινή εκτίει ο γέννημα θρέμμα Μπιλμπάο δεξιός μπακ Λέκουε.

Τρεις ισοπαλίες είναι το καλύτερο που πήρε η Μπιλμπάο στις 8 τελευταίες παρουσίες της στην έδρα της αποψινής της αντιπάλου, η οποία μετράει 2-1-2 εντός στο τρέχον πρωτάθλημα. Πιθανή ισοπαλία σε υποψιασμένες τιμές.

392. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΝΤΕΝΤΕΡ 1&G 2,47

398. ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ Χ 3,00