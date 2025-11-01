Το απόλυτο εντός έδρας η Νάπολι, μονομαχία κορυφής στην Κωνσταντινούπολη

Για τη 10η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος η πρωτοπόρος Νάπολι υποδέχεται την 5η Κόμο, η οποία έχει μία ήττα λιγότερη από τη γηπεδούχο. Στην Τουρκία, η επίσης πρώτη Γαλατάσαραϊ φιλοξενεί τη δεύτερη στη βαθμολογία Τράμπζονσπορ.

Η Νάπολι νίκησε την Κόμο στις 13/17 φορές που τη φιλοξένησε, με τα μεταξύ τους περσινά παιχνίδια να λήγουν με νίκες των γηπεδούχων: 3-1 στη Νάπολι και 2-1 στο Κόμο.

Με γκολ στο 69’ από τον μέσο Ανγκουισά, η Νάπολι πέρασε νικηφόρα 1-0 από το Λέτσε την Τρίτη. Ήταν η 7η νίκη της σε 9 παιχνίδια στη Serie A και η τρίτη σε 5 εκτός. Εντός έδρας μετράει το απόλυτο «4 στα 4». Σε τρεις ημέρες αντιμετωπίζει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας ηττηθεί 6-2 στο τελευταίο της παιχνίδι στη διοργάνωση, στην Ολλανδία από την Αϊντχόφεν. Απουσιάζουν οι Ντε Μπρόινε (μέσος) και Λουκάκου (επιθετικός). Επιστρέφει ο χαφ Λομπότκα. Η Κόμο επιβλήθηκε με 3-1 της Βερόνα, με τον Δουβίκα να ανοίγει το σκορ στο 9’. Έχει ηττηθεί μόνο από την Μπολόνια τον Αύγουστο, μετρώντας έκτοτε 4 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Λείπει ο μέσος Σέρτζι Ρομπέρτο. Η «απόλυτη» εντός έδρας γηπεδούχος έχει τον πρώτο λόγο, όμως η Κόμο εντυπωσιάζει με τη μαχητικότητά της σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και μπορεί να σκοράρει.

Έξι διαδοχικές νίκες για τη Γαλατάσαραϊ απέναντι στην Τράμπζονσπορ, η οποία έτρεχε προηγουμένως σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς ήττα από την αντίπαλό της. Εννέα νίκες και μία ισοπαλία είναι ο απολογισμός της Γαλατάσαραϊ στις 10 αγωνιστικές του τουρκικού πρωταθλήματος. Πιο πρόσφατη ήταν αυτή της Κυριακής με 3-1 επί της Γκέζτεπε, όπου βρέθηκε να χάνει 0-1 στο 6’. Η αποβολή αντίπαλου παίκτη με το ημίχρονο στο 1-1 συνέβαλε στην ανατροπή. Με το ίδιο σκορ (3-1) είχε επικρατήσει και τέσσερις μέρες νωρίτερα απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ για το Τσάμπιονς Λιγκ, όπου την Τετάρτη θα παίξει στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Σκόραρε στους 28 τελευταίους επίσημους αγώνες της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Τιμωρημένος ο Κολομβιανός αμυντικός Σάντσες. Λείπουν και οι Σίνγκο (αμυντικός), Γκιουντογκάν (35χρονος μέσος), Τορέιρα (χαφ). Από νίκη έρχεται και η Τράμπζονσπορ, 2-1 την Έγιουπσπορ. Έβδομη επιτυχία σε 10 αγωνιστικές και τέταρτη διαδοχική όπου σημείωσε από δύο γκολ και πάνω. Έχει ηττηθεί μόνο από τη Φενέρμπαχτσε, 1-0. Απών ο 36χρονος Νιγηριανός αριστερός χαφ Νουακαέμε.

Η γηπεδούχος έχανε στο πρώτο ημίχρονο μόνο στο 1/10 παιχνίδια της, η φιλοξενούμενη μόνο σε 2/10. Πιθανή η ισοπαλία στο α’ μέρος, με τη Γαλατά να παραμένει το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

387. ΝΑΠΟΛΙ - ΚΟΜΟ 1&G 4,35

390. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ ΧΗ/1Τ 4,50