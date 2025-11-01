Συνθήκη που βολεύει τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό, αλλαγές ρόλων και Ποντένσε δίνουν προβάδισμα στον Ολυμπιακό κόντρα στον Άρη

Ανάλυση και προγνωστικά για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η μάχη στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής, με το πρόγραμμα των αγώνων να απλώνεται στο τριήμερο 1/11 έως 3/11. Χρονικά προηγείται η κόντρα μεταξύ Βόλου και Παναθηναϊκού στις 18:00 στο Πανθεσσαλικό.

Οι γηπεδούχοι έχουν αφήσει θετικές εντυπώσεις στο πρώτο κομμάτι της σεζόν και με ρεκόρ 4Ν-0Ι-4Η είναι ισόβαθμοι στους 12 με τους «πράσινους», τον Λεβαδειακό και τον Άρη. Μεσοβδόμαδα ο Βόλος συνετρίβη 5-0 στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό, για το Κύπελλο Ελλάδας. Αποτέλεσμα που δεν επηρεάζει την ψυχολογία του, καθώς ρεαλιστικά δεν υπάρχουν αξιώσεις για την διοργάνωση.

Εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, που επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού. Νωρίς για συμπεράσματα σε τακτικές αλλαγές, εντούτοις η παρουσία του Μπενίτεθ στον πάγκο δεδομένα αλλάζει τους συσχετισμούς εντός κι εκτός των «πράσινων» αποδυτηρίων. Με ματς λιγότερο, ο Παναθηναϊκός είναι στο -8 από την κορυφή και θέλει το τρίποντο για να μείνει στην κούρσα του τίτλου με αξιώσεις.

Ο Βόλος παίζει ανοιχτά, συνθήκη που βολεύει τον Παναθηναϊκό. Αυτονόητος ο ρόλος του φαβορί για το «τριφύλλι» σε συμπαθητικές αποδόσεις, που ίσως όμως αξίζουν περισσότερο στο live. Παιχνίδι που συγκεντρώνει καλές προϋποθέσεις για γρήγορο ρυθμό και φάσεις στις δύο περιοχές.

Στις 20:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη. Οι ερυθρόλευκοι άφησαν γρήγορα πίσω τους όσα έγιναν στη Βαρκελώνη και επικράτησαν 2-0 της ΑΕΚ με σχετική άνεση. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ διατήρησε τον έλεγχο του ντέρμπι στο μεγαλύτερο διάστημα, απειλήθηκε ελάχιστα και εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της για να φτάσει στο τρίποντο.

Ακολούθησε το 5-0 επί του Βόλου στο Φάληρο για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με ολοκληρό ροτέισον και τον Γιάρεμτσουκ να θυμίζει τις εμφανίσεις του στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια για βαθμολογική απώλεια απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Μετά από μια ζόρικη τετράδα αγώνων με απώλειες (τρεις ισοπαλίες με Πανσερραϊκό, Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και ήττα από τον ΟΦΗ), ο Άρης έβγαλε αντίδραση στο εκτός έδρας 3-1 επί του Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας και έκανε το 3/3 στη διοργάνωση. Σε ελεγχόμενο ροτέισον πήγε ο Χιμένεθ, κρατώντας φρέσκους τους παίκτες που ξέρει πως μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο 90λεπτο του Φαλήρου.

Και η φετινή σεζόν μοιάζει καρμπόν με τις προηγούμενες, καθώς ο Άρης παρουσιάζει ακόμη ακραίες μεταπτώσεις στην απόδοση του. Που συχνά στοιχίζουν σε αποτελέσματα και... εσωστρέφεια. Πρόκληση το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά και με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Δύσκολα μπορεί κάποιος να σκεφτεί την κόντρα, καθώς ο Άρης δεν πείθει πως μπορεί να αντέξει την πίεση. Ο Ολυμπιακός έχει πολλές λύσεις στο ρόστερ και την ικανότητα να αλλάζει το προφίλ του στο χορτάρι με τα πρόσωπα και τους ρόλους.

