Με παράδοση η Μπασάκσεχιρ, δεύτερο ματς σε 4 μέρες για Σπόρτινγκ και Αλβέρκα

Η 11η Μπασάκσεχιρ υποδέχεται τη 10η Κοτσάελισπορ για την 11η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. Για τη 10η ημέρα της Primeira Liga η 2η Σπόρτινγκ φιλοξενεί τη 12η Αλβέρκα, τρεις μέρες μετά από το μεταξύ τους 5-1 στο ίδιο γήπεδο για το Λιγκ Καπ.

Τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες για την Μπασάκσεχιρ στους 6 αγώνες της με την Κοτσάελισπορ. Οι 5 από αυτούς είχαν γκολ/γκολ.

Με δύο τέρματα σε κάθε ημίχρονο η Μπασάκσεχιρ επικράτησε 4-0 εκτός έδρας της 14ης Αντάλιασπορ. Από δύο γκολ σκόραραν ο δανεικός από τη Ρόμα 30χρονος Σομουρόντοφ και ο 34χρονος Ντα Κόστα. Φέτος αγωνίστηκε και στην Ευρώπη, όμως αφού πέρασε τη βουλγαρική Τσέρνο Μόρε και τη νορβηγική Βίκινγκ, αποκλείστηκε από τη ρουμανική Ουν. Κραϊόβα. Παραμένει ακόμα χωρίς εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, με απολογισμό 0-3-1. Η Κοτσάελισπορ έρχεται επίσης από τρίποντο, με το 2-0 κόντρα στην Αλάνιασπορ. Ήταν η 3η διαδοχική της επιτυχία και το πέμπτο σερί ματς που βρίσκει δίχτυα. Μακριά από την πόλη της έχει 4 ήττες και 1 νίκη σε 5 αγώνες, έχοντας δεχτεί τα περισσότερα γκολ όσον αφορά τα εκτός έδρας ματς της κατηγορίας (11). Η παράδοση δείχνει Μπασάκσεχιρ σε ματς με γκολ/γκολ και η φιλοξενούμενη είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη. Φαβορί η γηπεδούχος, αλλά, μάλλον θα πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον δύο τέρματα για να πάρει τη νίκη.

Με τους Βιαγιαννίδη και Ιωαννίδη βασικούς, η Σπόρτινγκ απέκλεισε δίχως δυσκολία την Αλβέρκα από το Λιγκ Καπ, η οποία μείωσε στο 85’. Ήταν η τρίτη διαδοχική της νίκη, καθώς είχαν προηγηθεί αυτές επί των Μαρσέιγ (2-1) και Τοντέλα (3-0). Την Τρίτη θα υποδεχθεί τη Γιουβέντους για την 4η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Εμφανίζει την παραγωγικότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, με 23 γκολ σε 9 ματς, στα οποία έχει σημειώσει 7 νίκες. Η Αλβέρκα επανήλθε φέτος στην κατηγορία έπειτα από 21 χρόνια. Στο διάστημα αυτό έφτασε μέχρι τα τοπικά, ενώ ο περσινός προβιβασμός της ήταν ο δεύτερος διαδοχικός, καθώς μία σεζόν νωρίτερα είχε ανέβει από τη Γ’. Με απολογισμό 3-1-5 έχει μαζέψει 10 βαθμούς, οι οποίοι θεωρούνται ικανοποιητικοί. Έχει σκοράρει στους 8/9 τελευταίους αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις και εκτός έδρας μετράει 1-1-2 και 7-7 γκολ.

Η Σπόρτινγκ απέδειξε και την Τρίτη την ανωτερότητά της απέναντι στην αποψινή της αντίπαλο, η οποία όμως σκόραρε ξανά, φτάνοντας έτσι τα 11 ματς στα 13 πιο πρόσφατα κόντρα στα «λιοντάρια» που βρίσκει δίχτυα. Ο πολύ χαμηλός άσος σε συνδυασμό με το G/G σχηματίζουν μία υψηλή απόδοση.

135. ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ 1&G 3,85

176. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΑΛΒΕΡΚΑ 1&G 2,75

