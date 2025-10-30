Πρωταγωνιστεί στη Β’ η Κόρτραϊκ, παραγωγική το τελευταίο διάστημα η Μπρόντμπι

Για τον 7ο γύρο του Κυπέλλου Βελγίου η 13η στην Α’ κατηγορία Σερκλ Μπριζ υποδέχεται τη 2η της Β’, Κόρτραϊκ, η οποία υποβιβάστηκε φέτος από την ανώτατη κλίμακα. Για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Δανίας η Νόρντζελαντ αντιμετωπίζει την Μπρόντμπι.

Δύο νίκες και δύο ισοπαλίες για την Κόρτραϊκ στις 4 τελευταίες μονομαχίες της με τη Σερκλ Μπριζ.

Τρίτη διαδοχική ισοπαλία για τη Σερκλ Μπριζ την Κυριακή στο πρωτάθλημα, 1-1 με τη Βάρεγκεμ. Έχανε στο ημίχρονο, ισοφάρισε στο 68’ με τον δανεικό από τη Ρεμς επιθετικό, Ντιακιτέ, τον οποίο πιθανότατα θα δούμε και στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού στο επερχόμενο Μουντιάλ. Έχει τα περισσότερα «Χ» στη λίγκα, 6 σε διπλάσιους αγώνες. Στο 1-3-3 η εντός έδρας συγκομιδή της. Η Κόρτραϊκ ξεπέρασε την ήττα από την πρωτοπόρο Μπέβερεν με νίκη 3-2 επί της Γάνδης U23. Βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 12’, σημείωσε το γκολ της νίκης στο 69’ με πέναλτι και αυτή ήταν η 8η επιτυχία της σε 10 ματς πρωταθλήματος. Εκτός έδρας έχει το απόλυτο, πέντε στα πέντε. Σκόραρε και στα 10 φετινά παιχνίδια της, ενώ μαζί με την περσινή σεζόν βρήκε δίχτυα στους 23/24 πιο πρόσφατους αγώνες της. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ βγάζουν απόδοση που αξίζει το ρίσκο της.

Με γκολ που δέχτηκε στο 89’, η Νόρντζελαντ ηττήθηκε 1-0 από την πρωτοπόρο Άαρχους και παρέμεινε στην 5η θέση του πρωταθλήματος Δανίας. Είναι η μοναδική ομάδα χωρίς «Χ» καθώς μετράει 6 νίκες και 7 ήττες, με την εντός έδρας συγκομιδή της στο 3-0-3. Τα 20 τέρματα που έχει δεχτεί στις 13 αγωνιστικές αποτελούν τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις ομάδες του πρώτου μισού της κατάταξης. Τρίτη νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της για την Μπρόντμπι, το 4-1 στην έδρα της Όντενσε. Προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο, δέχτηκε τη μείωση στις καθυστερήσεις. Έχει σημειώσει 18 γκολ στους 5 πιο πρόσφατους αγώνες της, δηλαδή 3,6 ανά ματς. Η αποβολή του 36χρονου μέσου Βας στο παιχνίδι της Δευτέρας θα ισχύσει για τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος, οπότε απόψε υπολογίζεται κανονικά. Μακριά από το σπίτι της έχει να επιδείξει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Τη Νόρντζελαντ θα την αντιμετωπίσει και σε 10 μέρες για το πρωτάθλημα, εντός έδρας αυτήν τη φορά.

Η Μπρόντμπι επικράτησε 1-0 της αποψινής της αντιπάλου πριν από τρεις μήνες για τον α’ γύρο της Superliga στο γήπεδο όπου θα αγωνιστεί και τώρα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και εμφανίζεται άκρως παραγωγική. Είναι ικανή για τη νίκη.

947. ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ - ΚΟΡΤΡΑΪΚ X2&G 3,20

950. ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ - ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2 2,37