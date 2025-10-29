Ολυμπιακός-Μονακό: Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό.

Πρόκειται για παιχνίδια που όλοι θέλουν να δουν και μάχες πουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη εποχή της διοργάνωσης. H εντυπωσιακή σειρά playoffs του 2022, ο θριαμβευτικός -για την ελληνική ομάδα- ημιτελικός στο F4 του 2023 και η ισοπεδωτική απάντηση των Μονεγάσκων στο αντίστοιχο ματς του 2025. Η παρουσία δε του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό δίνει άλλο χρώμα στη συγκεκριμένη “κόντρα”.

Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε σωστά την αγωνιστική του εικόνα στη μεταβατική περίοδο των μαζικών απουσιών στην περιφερειακή του γραμμή και έδειξε τι μπορεί να κάνει με γεμάτο backcourt, στο Μόναχο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει σαφώς περισσότερες λύσεις στα χέρια του όμως παράλληλα θα πρέπει να πάρει αποφάσεις καταλήγοντας στον τρόπο που θα πετάει τις κάρτες στο τραπέζι (rotation και πιθανά σχήματα). Ο Τάισον Ουόρντ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το ματσάρισμα του με τους πλάγιους των φιλοξενούμενων (προεξέχοντος του Άλφα Ντιαλό) θα αποτελέσει ένα από τα σημεία-κλειδιά της βραδιάς. Ο ανεβασμένος Ντόντα Χολ επίσης θα κληθεί να συμβάλλει με την αθλητικότητα του στις μάχες με τους ψηλούς των Μονεγάσκων.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση τους τελευταία αλλά και αδιαμφισβήτητη ποιότητα στο ρόστερ. Το πρόβλημα τους στην παρούσα φάση είναι ως επί το πλείστον επιθετικό, με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να προσπαθεί να τοποθετήσει σωστά σε ένα περιβάλλον με υπάρχουσες σταθερές, δύο σκόρερ όπως ο Μίροτιτς και ο Νέντοβιτς. Η Μονακό έχει αθλητικότητα, ελίτ “φυσικό” προφίλ, προσωπικότητες και βάθος. Η αμυντική της αδυναμία στην αναχαίτιση των χειριστών θα αποτελέσει τη βάση στην ελληνική επιθετική τακτική με τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ως βασικές επιλογές εκτελεστικά.

Το παιχνίδι αναμένεται δύσκολο για τον Ολυμπιακό και μοιάζει πιθανό να κριθεί στις τελευταίες κατοχές. Χρειάζεται υπομονή και μεγάλη προσοχή στην εκτέλεση των λεπτομερειών που θα κρίνουν εν τέλει το αποτέλεσμα.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog