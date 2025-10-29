Δυνατή παράδοση για τη Ρόμα κόντρα στην Πάρμα, μόνο νίκες φέτος η Μπάγερν

Για την 9η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος η 2η στη βαθμολογία Ρόμα υποδέχεται τη 15η Πάρμα. Στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας η Κολωνία αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο της Μπουντεσλίγκα Μπάγερν, σε νοκ άουτ ματς με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί.

Η Ρόμα μετράει 18 νίκες και 4 ισοπαλίες στους 22 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με την Πάρμα. Over τα 4 τελευταία στο «Ολίμπικο».

Με γκολ του 31χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού Ντιμπάλα η Ρόμα επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Σασουόλο και έπιασε τη Νάπολι στην πρώτη θέση. Η τελευταία όμως νίκησε χτες και ξέφυγε τρεις βαθμούς, ενώ την έπιασε και η Μίλαν, η οποία πήρε το «Χ» στο Μπέργκαμο. Τρεις μέρες πριν από το ματς με τη Σασουόλο είχε ηττηθεί 2-1 εντός έδρας από τη Βικτόρια Πλζεν για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Η Πάρμα έρχεται από το εντός έδρας 0-0 με την Κόμο, στο τρίτο διαδοχικό της παιχνίδι που δεν βρήκε δίχτυα. Είχαν προηγηθεί αυτά με Τζένοα (0-0) και Λέτσε (0-1). Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει εκτός έδρας, έχοντας δώσει 4 παιχνίδια (0-2-2). Λείπει ο Βέλγος μέσος Κεϊτά. Η Ρόμα δεν σκόραρε σε κανένα από τα 11 φετινά παιχνίδια της περισσότερα από 2 γκολ, με 4/7 νίκες της να επιτυγχάνονται με σκορ 1-0.

Δεκαοκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες για την Μπάγερν στα 20 τελευταία παιχνίδια της με την αποψινή της αντίπαλο. Τα 7/10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους είχαν γκολ/γκολ. Στην 8η θέση της Α’ Γερμανίας βρίσκεται η Κολωνία, η οποία κρατούσε το «Χ» το Σάββατο στο Ντόρτμουντ, αλλά το έχασε στο 96’ (1-0). Στο 1-1-1 ο εντός έδρας απολογισμός της στο πρωτάθλημα, έχοντας αποκλείσει τη Ρέγκενσμπουργκ στον προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου, ένα ματς όπου έκανε ανατροπή (2-1), σκοράροντας στο 96’ και το 98’! Τραυματίες οι αμυντικοί Χιούμπερς, Κίλιαν, Φαν Ντερ Μπεργκ, ενώ τιμωρημένος είναι ο μέσος Αρκαουί. Η Μπάγερν έκανε το 8 στα 8 στη λίγκα, επικρατώντας 3-0 εκτός έδρας της Γκλάντμπαχ, με τέρματα που σημείωσε από το 64’ και μετά. Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 4-0 επί της Κλαμπ Μπριζ για το Τσάμπιονς Λιγκ, όπου και εκεί μετράει το απόλυτο. Πλέον, σε 13 παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν, σε Σούπερ Καπ, Κύπελλο, πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ, έχει μόνο νίκες, σημειώνοντας σε όλες από δύο γκολ και πάνω. Από την αρχή της περιόδου λείπει ο 22χρονος διεθνής χαφ Μουσιάλα, ενώ εκτός είναι και οι αμυντικοί Ντέιβις και Ίτο.

Η ικανή αμυντικά Κολωνία θα προσπαθήσει να κοντράρει την πανίσχυρη Μπάγερν. Το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει, αλλά, με περιορισμένο σκορ.

873. ΡΟΜΑ - ΠΑΡΜΑ 1&U 2,5 3,00

902. ΚΟΛΩΝΙΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ 2&U 3,5 2,70