MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τρία ονόματα φωτιά για τον Παναθηναϊκό

0
Η έλευση του σπουδαίου Ράφα Μπενίτεθ στα μέρη μας και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού τάραξε τα νερά στη χώρα μας, μιας και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που αποφάσισαν να προπονήσουν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Τρία ονόματα φωτιά για τον Παναθηναϊκό