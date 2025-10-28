Ζόρια για Άουγκσμπουργκ και Μπόχουμ, αήττητη στη Serie A η Αταλάντα

Για τον 2ο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας η Άουσγκμπουργκ της Μπουντεσλίγκα φιλοξενεί την Μπόχουμ της Β’ κατηγορίας. Αμφότερες βρίσκονται χαμηλά στις βαθμολογίες. Αταλάντα εναντίον Μίλαν στη γειτονική μονομαχία για την 9η αγωνιστική της Serie A.

Από 4 νίκες μετρούν Άουσγκσμπουργκ και Μπόχουμ στους 11 πιο πρόσφατους μεταξύ τους αγώνες.

Την εντός έδρας ήττα με 6-0 γνώρισε το Σάββατο η Άουγκσμπουργκ από τη Λειψία, βρισκόμενη στο 38’ πίσω στο σκορ με 4-0. Ήταν η 5η ήττα της σε 8 αγωνιστικές και με αυτό το αποτέλεσμα είναι η ομάδα με τη χειρότερη άμυνα, ενώ υποχώρησε και δύο θέσεις στην κατάταξη και πλέον βρίσκεται στη 15η θέση. Αγωνίζεται για 15η διαδοχική σεζόν στην Μπουντσελίγκα, τερματίζοντας την τελευταία δεκαετία από 11η ως 15η. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε με 2-0 εκτός έδρας τη Χάλεσερ. Η Μπόχουμ είναι προτελευταία στη Β’ Γερμανίας, στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ωστόσο πήρε τα δύο από τα τρία θετικά αποτελέσματά της ως τώρα: 3-2 την 8η Χέρτα, 1-1 με τη 10η Χόλσταϊν Κίελ. Επέστρεψε φέτος στη δεύτερη κατηγορία, έπειτα από μία τετραετία στην Α’. Ηττήθηκε μόνο στη μία από τις πέντε τελευταίες παρουσίες της στο Άουγκσμπουργκ (3 νίκες). Στον προηγούμενο γύρο προκρίθηκε επί της Ντινάμο Βερολίνου με 3-1 στην παράταση. Δεν έχει ακόμη εκτός έδρας νίκη τη φετινή σεζόν, όμως απέναντι στη μέτρια μέχρι στιγμής Άουγκσμπουργκ μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση, έστω μέσω του έξτρα χρόνου ή και των πέναλτι.

Η Αταλάντα δέχτηκε το γκολ από τη γηπεδούχο Κρεμονέζε στο 78’, αλλά ισοφάρισε στο 84’ με τον αναπληρωματικό Μπρεσιανίνι που είχε περάσει στο ματς δύο λεπτά νωρίτερα (1-1). Τέταρτη σερί ισοπαλία της σε όλες τις διοργανώσεις, με τις προηγούμενες να είναι απέναντι στις Κόμο, Λάτσιο και Σλάβια Πράγας. Παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα της Serie A, με 2-6-0, ενώ δεν έχει χάσει εντός έδρας την τρέχουσα περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις. Η Μίλαν προηγήθηκε στο 6’ της Πίζα, η οποία όμως με γκολ στο 60’ και το 86’ πήρε προβάδισμα στο «Σαν Σίρο». Ο 20χρονος Ελβετός αμυντικός Ατεκάμε, που είχε περάσει στο 76’ του αγώνα, ήταν αυτός που σκόραρε στο 93’ και έσωσε τουλάχιστον τον βαθμό για τη Μίλαν (2-2). Χάθηκε έτσι η πρωτοπορία στην κατάταξη, καθώς την προσπέρασαν για έναν βαθμό οι Νάπολι και Ρόμα. Είναι πάντως η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ εκτός έδρας (5-0).

Αήττητη εντός η Αταλάντα, ομοίως εκτός η Μίλαν, η οποία αγνοεί τη νίκη επί της αντιπάλου της εδώ και 5 ματς. Απέφυγε όμως και την ήττα στις 3/5 τελευταίες παρουσίες της στο Μπέργκαμο. Πιθανό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας.

821. ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΟΧΟΥΜ Χ 4,35

827. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΜΙΛΑΝ Χ 3,30

