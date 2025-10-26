Αυτός είναι η πρώτη εισήγηση του Μπενίτεθ!🔥

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι εδώ...

Ο Ισπανός έχει έρθει ήδη με συγκεκριμένη λίστα και προτεραιότητα για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!