Αυτός είναι η πρώτη εισήγηση του Μπενίτεθ!🔥

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι εδώ...

Ο Ισπανός έχει έρθει ήδη με συγκεκριμένη λίστα και προτεραιότητα για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου.

