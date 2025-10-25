Τρεις σερί νίκες η Τράμπζονσπορ και 13 ματς χωρίς διπλό στο Βαλένθια - Βιγιαρεάλ

Δεύτερη στη βαθμολογία έπειτα από 9 αγωνιστικές είναι η Τράμπζονσπορ στην Τουρκία και αντιμετωπίζει απόψε τη 14η Έγιουπσπορ. Για τη 10η ημέρα της LaLiga, η 14η Βαλένθια αντιμετωπίζει την 3η Βιγιαρεάλ που έρχεται από συνεχόμενους απαιτητικούς αγώνες.

Η Τράμπζονσπορ πήρε τέσσερις βαθμούς από τις περσινές μονομαχίες της με την Έγιουπσπορ (1-0, 0-0).

Με δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο η Τράμπζονσπορ επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Ρίζεσπορ και διατήρησε τη βαθμολογική της θέση. Ήταν η τρίτη διαδοχική επιτυχία της. Είχαν προηγηθεί τα 4-3 επί της ουραγού Καραγκιουμρούκ και 4-0 επί της προτελευταίας Κάισερισπορ. Παραμένει αήττητη εντός έδρας (3-2-0) και σκόραρε στους 8/9 αγώνες της. Απέτυχε να βρει δίχτυα μόνο στην ήττα από τη Φενέρμπαχτσε (1-0), όπου έπαιζε με 10 παίκτες από το 20’. Η Έγιουσπορ έρχεται από το 2-0 επί της Κασίμπασα, ανοίγοντας το σκορ στο 15’ και κλειδώνοντας τη νίκη στο 94’. Ήταν τα πρώτα της γκολ έπειτα από πέντε αγωνιστικές. Αποτελεί τη χειρότερη ομάδα εκτός έδρας από πλευράς συγκομιδής βαθμών, καθώς έχει πάρει μόνο έναν σε τέσσερα ματς. Εμφανίζει όμως την τέταρτη καλύτερη άμυνα εκτός έδρας, με 4 γκολ σε ισάριθμα ματς. Η νίκη της Τράμπζον σε συνδυασμό με το Under 3,5 βγάζουν απόδοση για παιχνίδι.

Οι 3/5 τελευταίες κόντρες Βαλένθια – Βιγιαρεάλ έληξαν ισόπαλες, ενώ το διπλό απουσιάζει από τους 13 πιο πρόσφατους μεταξύ τους αγώνες και στις δύο πόλεις. Τέταρτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς τρίποντο για τη Βαλένθια, καθώς έμεινε στο 0-0 με την Αλαβές. Και οι δύο νίκες της έχουν επιτευχθεί εντός έδρας, τα 3-0 και 2-0 επί των Χετάφε και Μπιλμπάο, αντίστοιχα. Στον πάγκο της βρίσκεται από τον Δεκέμβριο ο Κάρλος Κορμπεράν -προπονητής και του Ολυμπιακού για ένα δίμηνο το 2022- ο οποίος στα μισά της περασμένης σεζόν πήρε την ομάδα από τις θέσεις του υποβιβασμού και την οδήγησε στη 12η θέση, ανανεώνοντας τη συμμετοχή της στη LaLiga για 39η σερί σεζόν. Για 13η διαδοχική περίοδο αγωνίζεται στην κατηγορία η Βιγιαρεάλ, έχοντας τερματίσει στην πρώτη δεκάδα στις 11/12 προηγούμενες. Την Τρίτη υποδέχτηκε τη Μάντσεστερ Σίτι για το Τσάμπιονς Λιγκ και έχασε 2-0 από το ημίχρονο. Έμεινε έτσι με έναν βαθμό σε τρεις αγωνιστικές στη League Phase, χάρη στο 2-2 με τη Γιουβέντους, έχοντας ηττηθεί προηγουμένως 1-0 από την Τότεναμ. Στο πρωτάθλημα έφυγε μόνο με έναν βαθμό από το εντός με την Μπέτις, αν και στο 65’ προηγούταν 2-0. Δέχτηκε το μοιραίο τέρμα στο 94’ (2-2).

Στις εντός έδρας επιδόσεις της στηρίζεται η Βαλένθια και η Βιγιαρεάλ νίκησε μόνο σε ένα (1-1-2) στα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια της. Πιθανή η ισοπαλία.

451. ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ - ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ 1&U 3,5 2,25

481. ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Χ 3,60

