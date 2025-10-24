Το πόκερ επηρέασε τον Ναδάλ

Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο του τένις που να μην γνωρίζει έναν εκ των καλύτερων όλων των εποχών. Φυσικά αναφερόμαστε στον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος μεσουρανούσε για δύο δεκαετίες στα courts.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ