Η Novibet μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Πανιώνιος για την διετία 2025–2027

Μια συνεργασία στρατηγικής σημασίας για τη μεγάλη επιστροφή του “Ιστορικού” και την επάνοδό του στην Ευρώπη.

Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ανανέωση της συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια με την ΚΑΕ Πανιώνιος, ως μεγάλος χορηγός. Η συμφωνία αυτή έρχεται να επισφραγίσει και να στηρίξει ενεργά τη φετινή προσπάθεια της ομάδας για επάνοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 11 χρόνια.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Novibet να στηρίζει ομάδες με ισχυρή ιστορική ταυτότητα, φιλοδοξία και όραμα για διάκριση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναγέννηση του ελληνικού αθλητισμού και τη σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Νώντας Καργάκης, Head of Brand Sponsorships & Activations της Novibet, δήλωσε:

«Για εμάς στη Novibet, η στήριξη του αθλητισμού και των συλλόγων που έχουν γράψει ιστορία αποτελεί στρατηγική επιλογή. Ο Πανιώνιος είναι ένα σωματείο με μεγάλη παράδοση, αλλά και τη δύναμη να εμπνεύσει τη νέα γενιά φιλάθλων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο πλευρό του ως μεγάλος χορηγός σε μια χρονιά ορόσημο, στηρίζοντας τη νέα του πορεία στην Basket League και την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην Ευρώπη».

Από την πλευρά της ομάδας, o Πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος, τόνισε: «Η ανανέωση αλλά και αναβάθμιση της συνεργασίας μας με τη Novibet, που θα είναι ο Μεγάλος Χορηγός για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Aποτυπώνει μια πραγματική στρατηγική συνεργασία με αμφίδρομα οφέλη, που ενισχύει τόσο την ομάδα μας όσο και τον ίδιο τον Οργανισμό του Μεγάλου μας Χορηγού. Η φετινή χρονιά έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, καθώς ο Πανιώνιος επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο BKT EuroCup. Είμαστε βέβαιοι ότι η κοινή μας πορεία με τη Novibet θα αποτελέσει ένα ακόμα εφαλτήριο για να γράψουμε νέες, περήφανες σελίδες στην ιστορία του Συλλόγου μας».

Η συνεργασία Novibet – ΚΑΕ Πανιώνιος σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συνεπή δέσμευση της Novibet να στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό, τις ομάδες που εμπνέουν και τις αξίες που ενώνουν.

Σχετικά με τη Novibet

H Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε 9 χώρες παγκοσμίως (Ελλάδα, Βραζιλία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Μεξικό, Χιλή, Εκουαδόρ, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό και περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, η Novibet προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας που την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, η Novibet μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής προσφοράς “Giant Heart” σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του προγράμματος, κορυφαίους αθλητές Βασίλη Σπανούλη, Κώστα Τσιμίκα, Γιάννη Κωνσταντέλια και Θωμαή Βαρδαλή, συνεισφέρει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έλωνα Πουκαμισά, Novibet, [email protected]

Μαίρη Αναστασίου, Valuecom, [email protected]