Μόνη στην κορυφή η Μίλαν, θετική παράδοση στο Λιντς για την Γουέστ Χαμ

Για την 8η αγωνιστική της Serie A η πρωτοπόρος Μίλαν υποδέχεται την τελευταία Πίζα που δεν σκόραρε στα 4 τελευταία παιχνίδια της. Στην Πρέμιερ Λιγκ, η 16η Λιντς αντιμετωπίζει τη 19η και προτελευταία Γουέστ Χαμ, στο ένατο παιχνίδι τους στο πρωτάθλημα.

Οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Μίλαν στους 10 τελευταίους αγώνες της με την Πίζα. Ο πιο πρόσφατος βέβαια ήταν πριν από 34 χρόνια.

Αν και βρέθηκε να χάνει 0-1 στο πρώτο ημίχρονο από τη Φιορεντίνα, η Μίλαν με δύο γκολ του Λεάο ανέτρεψε το σκορ και πέρασε στην κορυφή. Δεδομένου ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και τα πάει πολύ καλά στις δύο εγχώριες διοργανώσεις. Πάντως, έχει δύσκολο έργο στη νοκ άουτ φάση των «16» του Κυπέλλου, παίζοντας στη Ρώμη με τη Λάτσιο (4/12). Απών ο μέσος Λόφτους-Τσικ. Η Πίζα πήρε τον τρίτο της βαθμό στο πρωτάθλημα, παραχωρώντας 0-0 στην ελαφρώς καλύτερη Βερόνα. Χωρίς νίκη ακόμη, τα υπόλοιπα θετικά της αποτελέσματα ήταν με Φιορεντίνα και Αταλάντα, ενώ απέναντι στην πρωταθλήτρια Νάπολι σημείωσε δύο γκολ (έχασε 3-2). Λείπει ο αμυντικός Λουσουάρντι. Για να έχει κάποιες ελπίδες οφέλους από το ματς η Πίζα θα πρέπει να κρατήσει χαμηλά το σκορ. Ο φαβορί άσος σε συνδυασμό με το χαμηλό σκορ εκτοξεύει την απόδοσή του.

Η Γουέστ Χαμ δεν έχασε στις 4 τελευταίες επισκέψεις της στο «Έλαντ Ρόουντ» (0-2-2), ενώ οι 9/11 πιο πρόσφατοι μεταξύ τους αγώνες ανεξαρτήτως έδρας είχαν γκολ/γκολ. Ένα τέρμα σε κάθε ημίχρονο δέχτηκε η Λιντς και ηττήθηκε 2-0 στο Μπέρνλι από τον ομώνυμο σύλλογο. Με διάταξη 4-3-3 ο σχηματισμός του Ντάνιελ Φάρκε, ο οποίος διανύει τον τρίτο του χρόνο στον πάγκο της ομάδας. Ο Κάλβερτ-Λιούιν, ο οποίος αποκτήθηκε από την Έβερτον στην οποία αγωνιζόταν για 9 χρόνια, βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης. Απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα σημείωσε η Λιντς και τη μοναδική εντός έδρας νίκη της φέτος, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με 1-0. Έκτοτε παραχώρησε «Χ» σε Νιούκαστλ, Μπόρνμουθ και έχασε 1-2 από την Τότεναμ. Θα λείψει ο μέσος Σταχ. Η Γουέστ Χαμ έρχεται επίσης από ήττα, 2-0 από τη συμπολίτισσα Μπρέντφορντ. Η μοναδική της επιτυχία είναι το 3-0 στο Νότιγχαμ στα τέλη Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στα 9 παιχνίδια της την τρέχουσα σεζόν σημειώθηκαν από δύο γκολ και πάνω. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος ήρθε στα τέλη του περασμένου μήνα, αναζητά ακόμη την πρώτη του νίκη έπειτα από 3 ματς στον πάγκο της. Απουσιάζει ο αμυντικός Μαυροπάνος.

Ευκαιρία για βαθμούς και για τους δύο αντιπάλους. Η πιο ποιοτική Γουέστ Χαμ είναι θέμα χρόνου να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

187. ΜΙΛΑΝ - ΠΙΖΑ 1&U 2,5 3,05

190. ΛΙΝΤΣ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ Χ2&G 2,90

