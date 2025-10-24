Για το διπλό στο Μόναχο και την Μπολόνια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Όλη η ανάλυση και τα προγνωστικά για τους αγώνες των 2 ελληνικών ομάδων.

Ας τα πάρουμε χρονικά

Στις 21:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

1-35. Αυτό ήταν το σερί που δέχθηκε η καταρρέουσα ψυχολογικά Βίρτους τη Δευτέρα, στο ματς με την Κρεμόνα στη Μπολόνια. Η προσπάθεια επιστροφής δεν καρποφόρησε και η γκρίνια στις κερκίδες μετά το τέλος του ματς ήταν φυσιολογική. Αυτά τα γεγονότα σίγουρα δεν στοιχειοθετούν την καλύτερη δυνατή συνθήκη για τον Παναθηναϊκό αναφορικά με την αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής στο θρυλικό PalaDozza.

Ο Έργκιν Άταμαν ξέρει ότι ο Ντούσκο “The Dracula” Ιβάνοβιτς προφανώς θα χρησιμοποίησε την ήττα αυτή ώστε να φτιάξει το κλίμα για τον αγώνα με το “τριφύλλι”, όντας αυστηρός με τους παίκτες του και ενεργοποιώντας τις γνωστές “προπονήσεις μεγάλης έντασης” στο μεσοδιάστημα. Ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντι του μια Βίρτους με θιγμένο εγωισμό, η οποία θα βγει στο γήπεδο για να πιέσει και να κερδίσει τη μάχη των κατοχών. Οφείλει λοιπόν να είναι έτοιμος για αυτό.

Στο 2.10 ο Παναθηναϊκός να τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου

Το δίδυμο Κέντρικ Ναν-Ομέρ Γιουρτσεβέν θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ελληνική ομάδα. Η Βίρτους διαθέτει μια δυνατή άμυνα στο μισό γήπεδο αλλά υστερεί στην αναχαίτιση του Pick & Roll, αναφορικά με την εκτέλεση του γκαρντ αλλά του ψηλού. Ο Ναν μπορεί να έχει ένα παραγωγικό παιχνίδι ενώ το πρόβλημα του Χολμς πιθανόν θα δώσει έξτρα χρόνο και κατοχές στον Τούρκο σέντερ. Ο Κώστας Σλούκας (12 τελικές πάσες στην Πόλη απέναντι στην Αναντολού μπορεί να αξιοποιήσει και τους δύο σκόρερ των πρασίνων.

Η ελληνική ομάδα, παρά τα προβλήματα της, υπερέχει σε ποιοτικό βάθος αλλά θα πρέπει να ελέγξει τη μάχη των κατοχών για να το κεφαλαιοποιήσει.

Στις 21:45 Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός

Στη Βαυαρία οι ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν να πάρουν την τέταρτη φετινή τους νίκη στην Ευρωλίγκα, συνεχίζοντας την πορεία τους προς τα υψηλά στρώματα της διοργάνωσης. Η Μπάγερν είναι διαφορετική ομάδα φέτος. Δεν έχει τη δυναμική που τη διέκρινε πέρυσι στο επιθετικό κομμάτι, τις αποστάσεις και τον συγχρονισμό κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ενώ το πρόβλημα στη θέση “1” είναι σημαντικό.

Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τρέξει και να εκμεταλλευτεί τις δεξιότητες συγκεκριμένων αθλητών του στο παιχνίδι με τη μπάλα στα χέρια. Οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νιλικίνα θα έχουν αρκετές ευκαιρίες για σκορ στο σετ παιχνίδι ενώ παράλληλα οι Βαυαροί διαθέτουν την πιο αδύναμη transition άμυνα στη λίγκα. Οι Πειραιώτες θα βρουν καλά σουτ κατά τη μετάβαση στο δεύτερο μισό και οφείλουν να εκμεταλλευτούν την ικανότητα του Ντόρσεϊ, του Ουόρντ και του Πίτερς σε αυτές τις καταστάσεις.

Στο 3.75 ο Ολυμπιακός να τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα εστιάσει την προσοχή της αμυντικής του φιλοσοφίας στην αναχαίτιση του Αντρέας Ομπστ, ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην επίθεση των Βαυαρών. Ο Τάισον Ουόρντ και ο Τόμας Ουόκαπ θα είναι οι παίκτες που θα αναλάβουν τον Γερμανό σουτέρ που μέχρι τώρα μετράει 14.9 πόντους με 41.9% στα τρίποντα στην Ευρωλίγκα.

Η ελληνική ομάδα είναι ξεκάθαρα το φαβορί στην αναμέτρηση και μπορεί να πιστοποιήσει την ποιοτική της υπεροχή, κρατώντας μάλιστα χαμηλά στο σκορ τους γηπεδούχους.

