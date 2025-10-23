Ισχυρή εντός έδρας η Άλκμααρ, σκοράρει στην Ευρώπη η ΑΕΚ Λάρνακας

Από την 2η αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ ξεχωρίζουν άλλα δύο παιχνίδια, της Άλκμααρ που υποδέχεται την Σλόβαν Μπρατισλάβας και της Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Και στα δύο ματς οι γηπεδούχοι είναι τα μεγάλα φαβορί.

Η Άλκμααρ συναντά για πρώτη φορά ομάδα από την Σλοβακία. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει δώσει δύο ματς με τον Άγιαξ και ηττήθηκε και στα δύο (1-2, 5-0).

Στην ήττα της Άλκμααρ με 4-0 στη Λάρνακα από την τοπική ΑΕΚ συνέβαλε η αποβολή του 24χρονου Πορτογάλου αμυντικού Πενέτρα που πάτησε το πόδι αντιπάλου στο 2’. Ήταν η 4η φορά την τελευταία διετία που δέχεται 4 γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, στις τρεις προηγούμενες όμως έβαλε και η ίδια 3. Αυτά όλα συνέβησαν μακριά από το σπίτι της, διότι εντός αυτού μετράει 8 νίκες και 1 ισοπαλία στα 9 πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά ματς. Εξάλλου, έπειτα από την ήττα στην Κύπρο ακολούθησαν δύο νίκες για το πρωτάθλημα, το 2-1 επί της Τέλσταρ και το 2-0 στην έδρα του Άγιαξ. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας ξεκίνησε επίσης με ήττα στη League Phase, (2-1 εντός έδρας από το Στρασβούργο), ματς που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο α’ μέρος με 2-0. Ακολούθησαν οι νίκες με 5-0 επί της Πιεστάνι στο Κύπελλο και 2-0 επί της Τρνάβα στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στη 2η θέση, αήττητη μετά από 9 αγωνιστικές (6 νίκες). Τιμωρημένος είναι ο 35χρονος μέσος Βάις. Χωρίς νίκη η Σλόβαν εδώ και 10 παιχνίδια στην Ευρώπη μακριά από την Μπρατισλάβα, όμως, σκόραρε στα 17/20 πιο πρόσφατα διεθνή εκτός έδρας.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Κρίσταλ Πάλας ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase με 2-0 επί της Ντινάμο Κιέβου στην Πολωνία, στην πρώτη της αυτή ευρωπαϊκή παρουσία, αν εξαιρέσουμε το Ιντερτότο του 1998. Παράλληλα, διατήρησε ξανά το μηδέν στην άμυνα, όπως είχε κάνει και στα πλέι οφ απέναντι στην Φρέντρικσταντ (1-0, 0-0). Στην Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται στην 8η θέση με 3-4-1 και μοναδική ήττα το 2-1 από την Έβερτον πριν από δύο αγωνιστικές. Μετά από την επιτυχία επί της Άλκμααρ, η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε 4-2 εντός έδρας από την πρωταθλήτρια Πάφο και στη συνέχεια επικράτησε 2-0 στο Παραλίμνι. Ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά και αυτό με την Πάφο για το Σούπερ Καπ.

Χωρίς νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στους 6 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, σκόραρε ωστόσο στους 4 πιο πρόσφατους εξ αυτών. Το να βρει ξανά δίχτυα απέναντι στην κυπελλούχο Αγγλίας είναι αρκετά πιθανό.

984. ΑΛΚΜΑΑΡ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 1&G 2,55

985. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1&G 3,00

