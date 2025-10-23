Ώρα Ευρώπης: Κακό timing για τον Παναθηναϊκό στο Ρότερνταμ, πρώιμος «τελικός» για την ΑΕΚ, με… αέρα ο ΠΑΟΚ στο Stade Pierre-Mauroy

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League.

Η δράση στις διοργανώσεις της UEFA συνεχίζεται το βράδυ της Πέμπτης (23/10), με τρεις ελληνικές ομάδες να συμμετέχουν, δίνοντας κρίσιμες για το μέλλον τους αναμετρήσεις. Την αρχή κάνει ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στο Ρότερνταμ απέναντι στη Φέγενορντ. Παιχνίδι μάλιστα που άλλαξε ώρα και «ήρθε» πιο νωρίς (17:30), καθώς αργότερα μέσα στη μέρα οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Super προσφορά * με εγγραφή στη Stoiximan

Ισάριθμες ήττες μετράει η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Europa League. Πρώτα στο εκτός έδρας 1-0 από την Μπράγκα και μετά στο 0-2 εντός από την Άστον Βίλα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες, διαφορετικά η υπόθεση πρόκρισης ακόμη και από τις θέσεις 9-24 θα δυσκολέψει πολύ.

Η Φέγενορντ δείχνει σημάδια «στριψίματος» στη φόρμα, καθώς επικράτησε 3-2 της Ουτρέχτης και... 7-0 της Χέρακλες, οδηγώντας την κούρσα του τίτλου στην Eredivisie με ρεκόρ 8Ν-1Ι-0, γκολ 25-6 και στο +3 από την 2η Αϊντχόφεν.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες για μια ακόμη φορά στον Παναθηναϊκό. Ο Ράφα Μπενίτεθ συμφώνησε με τους «πράσινους» και αναλαμβάνει καθήκοντα τις επόμενες μέρες, ενώ ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο Χρήστος Κόντης στο μεταξύ καλείται να κρατήσει τους παίκτες του μακριά από όλα αυτά και να τους ετοιμάσει για την πολύ απαιτητική αναμέτρηση στο Ρότερνταμ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την πορεία του στη διοργάνωση με εμφατική «τεσσάρα» στην Ελβετία επί της Γιουνγκ Μπόις, στη συνέχεια ωστόσο υπέστη ήττα-σοκ 1-2 εντός από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Μετά το 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης» με τον Άρη, ο Παναθηναϊκός είναι στο -8 από την κορυφή της Stoiximan Super League, με ένα ματς λιγότερο. Σταθερά εκτός οι Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες, μπήκε στη λίστα ο Πάντοβιτς.

Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Φέγενορντ- Παναθηναϊκός

Κακό το timing για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Φέγενορντ «καίγεται» για το τρίποντο. Οι Ολλανδοί έχουν εξαιρετική εικόνα μεσοεπιθετικά και το μηδέν ενεργητικό μετά τα δύο πρώτα ματς είναι παραπλανητικό. Έχουν ωστόσο και κενά στην άμυνα, που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι «πράσινοι».

Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μπακασέτας 1+ σουτ στην εστία & Ντραγκόφσκι 4+ αποκρούσεις σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 19:45 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης ΑΕΚ - Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ένα παιχνίδι απόλυτα κομβικό για την ομάδα του Νίκολιτς, όσον αφορά τις ελπίδες της για την οκτάδα της League Phase του Conference League.

Η ήττα της πρεμιέρας από την Τσέλιε ήταν εκτός προγράμματος και δεύτερο ανάλογο αποτέλεσμα δεν... χωράει στις αξιώσεις των «κιτρινόμαυρων» για διάκριση στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ φτάνει στο παιχνίδι από την ήττα 0-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ, που έφερε προβληματισμό, κυρίως για τον τρόπο που ήρθε. Αποτέλεσμα την άφησε στην 2η θέση της Stoiximan Super League, ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό και στο -1 από την κορυφή.

Super Ενισχυμένη στο ΑΕΚ- Αμπερντίν με σουτ στην εστία ο Γιόβιτς over 1.5 και ο Ελίασον over 0.5 αντίστοιχα στο 4.65 από 3.70

Το πάλεψε στην πρεμιέρα η Αμπερντίν, ωστόσο υπέκυψε στην ανώτερη Σαχτάρ Ντόνετσκ που επικράτησε 3-2 στο Pitodrie. Κακό γενικότερα το ξεκίνημα της στη σεζόν, ωστόσο εσχάτως δείχνει να συνέρχεται όπως τουλάχιστον μαρτυρούν οι δύο σερί νίκες κόντρα σε Νταντί και Σεντ Μίρεν στην σκωτσέζικη Premiership. Δύο ματς που η Αμπερντίν κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν και πήρε βαθμολογική ανάσα, ανεβαίνοντας στην 7η θέση επί συνόλου 12 ομάδων. Ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων, στηρίζεται στο σύνολο και το physical game.

Η ΑΕΚ είναι σαφώς ανώτερη και ψάχνει αντίδραση, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Αμπερντίν θα κοιτάξει κυρίως την ανασταλτική της λειτουργία, επιχειρώντας να κρατήσει χαμηλά τον ρυθμό.

Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Να σκοράρει ο Γιόβιτς & ΑΕΚ Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 9.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 22:00 το βράδυ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Stade Pierre-Mauroy, απέναντι στη Λιλ. Απόλυτα επιτυχημένη η εκκίνηση της γαλλικής ομάδας στη League Phase του Europa League. Στην πρεμιέρα επικράτησε 2-1 της Μπραν και στη συνέχεια πέτυχε σπουδαίο «διπλό», στο 1-0 επί της Ρόμα στο Olimpico. Εντός συνόρων παρουσιάζει μια αστάθεια, ωστόσο μετά την ισοπαλία 1-1 με την Παρί και το εκτός έδρας 2-0 επί της Ναντ σκαρφάλωσε στην 6η θέση της Ligue 1 και θα παλέψει για την τετράδα. Επιθετική ομάδα, πολύ γρήγορη μεσοεπιθετικά αλλά και αφελής ανασταλτικά, ψάχνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο ταλέντο, την εμπειρία και τον ενθουσιασμό.

Μετά το 0-0 της πρεμιέρας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο ΠΑΟΚ το πάλεψε αλλά ηττήθηκε 3-1 στο Βίγκο από την Θέλτα. Πέρασε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα με πολύ αμφισβήτηση και εσωστρέφεια η ομάδα του Λουτσέσκου, έδειξε για μια ακόμη φορά όμως πως έχει τον τρόπο να βγάζει αντίδραση. Και το έκανε εντυπωσιακά, με back to back νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αποτελέσματα που έφεραν τον «δικέφαλο» στην κορυφή της Stoiximan Super League και φυσικά άλλαξαν το κλίμα, την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών προς το καλύτερο. Το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει απέναντι στη Λιλ και το ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ έχει τις δυνάμεις να ανταποκριθεί σε ένα τρίτο συνεχόμενο πολύ απαιτητικό παιχνίδι.

Super Ενισχυμένη στο Λιλ- ΠΑΟΚ να σκοραρει ο Γιακουμάκης στο 4.45 από 3.55

Η Λιλ έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που έχει δίνει μέχρι στιγμής, ακόμη όμως δεν έχει πείσει ότι μπορεί να της φτάσει. Εσχάτως πάντως μοιάζει σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με άλλον αέρα πλέον στο παιχνίδι και σίγουρα έχει την ικανότητα να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα.

Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Καμαρά 1+ σουτ στην εστία & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 8.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα