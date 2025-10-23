Πρωτοπόρος στην Αυστρία η Στουρμ Γκρατς, μία νίκη στα 5 τελευταία εντός η Σάμσουνσπορ

Χωρίς νίκη είναι ακόμη η Σέλτικ στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και υποδέχεται την Στουρμ Γκρατς για την 3η αγωνιστική. Στο Κόνφερενς Λιγκ, η αδύναμη εντός έδρας, Σάμσουνσπορ, φιλοξενεί την Ντινάμο Κιέβου στο δεύτερο παιχνίδι τους στον όμιλο.

Σε φιλικό το καλοκαίρι του 2016 η Σέλτικ επικράτησε 1-0 της Στουρμ Γκρατς. Οι Σκωτσέζοι δεν νίκησαν σε 4 επίσημα παιχνίδια κόντρα σε αυστριακή ομάδα.

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο η Σέλτικ έχασε 2-0 στο Νταντί από τον ομώνυμο σύλλογο, μια ήττα που ήταν η πρώτη της μετά από 8 αγωνιστικές στην Πρέμιερ Σκωτίας. Στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ ξεκίνησε με 1-1 στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, για να ηττηθεί στη συνέχεια 2-0 στο «Σέλτικ Παρκ» από την Μπράγκα. Η Στουρμ Γκρατς έχασε 2-0 στη Δανία από τη Μίντιλαντ, αλλά τη δεύτερη αγωνιστική επικράτησε 2-1 της παραδοσιακής αντιπάλου της Σέλτικ, Ρέιντζερς. Ακολούθησαν οι εκτός έδρας νίκες επί των Άλταχ, 2-0, και Μπλάου Βάις Λιντς, 4-3, δεχόμενη την ισοφάριση στο 84’ και παίρνοντας τη νίκη στο 87’. Είναι πρωτοπόρος στην αυστριακή Μπουντεσλίγκα, με 7-0-2 και την καλύτερη άμυνα, 7 γκολ. Μετράει 3 νίκες και 2 ήττες απέναντι σε σκωτσέζικους συλλόγους. Το να κατακτήσει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα απόψε πληρώνει αρκετά.

Η Σάμσουνσπορ, η οποία μετέχει φέτος για πρώτη φορά σε κάποια από τις τρεις κύριες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, νίκησε μόνο στο 1 από τα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Με γκολ του 24χρονου Ολλανδού μεσοεπιθετικού Μουσάμπα που ήρθε το καλοκαίρι από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, η Σάμσουνσπορ επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Λέγκια Βαρσοβίας στο πρώτο της παιχνίδι στη League Phase. Ακολούθησε το εκτός έδρας 3-1 επί της Καϊσέρισπορ. Μετράει δύο ήττες στα 10 έως τώρα παιχνίδια της: 2-1 από τον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο και 2-1 από την Αντάλιασπορ τον Σεπτέμβριο. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο Γάλλος μέσος Εντσάμ. Η Ντινάμο Κιέβου έρχεται από την 5η διαδοχική της ισοπαλία στο πρωτάθλημα, 1-1 με τη Ζόρια. Παρά τις 5 ισοπαλίες της, απέχει μόλις δύο βαθμούς από την κορυφή στην ουκρανική λίγκα, ενώ είναι η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, επιδεικνύοντας και την καλύτερη επίθεση με 23 γκολ. Στη League Phase ξεκίνησε με ήττα, 2-0 στην ουδέτερη Πολωνία από την Κρίσταλ Πάλας. Πέρσι στην αντίστοιχη φάση για το Γιουρόπα Λιγκ, πήρε το «Χ» στην Τουρκία απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Απών ο Κολομβιανός μέσος Τόρες.

Η Ντινάμο Κιέβου, που δίνει ανελλιπώς το ευρωπαϊκό παρών από το 1990, ξεκινάει ως αουτσάιντερ το ματς και το σύνηθες για αυτήν «Χ» προσφέρεται επίσης υψηλά.

982. ΣΕΛΤΙΚ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ Χ2 2,65

990. ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ Χ 3,50

