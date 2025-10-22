Οι 3 πρώτες μεταγραφές: Οι θέσεις που ο Μπενίτεθ ζήτησε άμεση ενίσχυση

Ο Ισπανός κόουτς έχει ορίσει σαφώς τις προτεραιότητες του, έχοντας διαγνώσει τα μεγαλύτερα προβλήματα του ρόστερ του Παναθηναϊκού

Ηχεί κάπως περίεργα έτσι όπως θα το θέσουμε αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ είχε πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό… πριν καν ανακοινωθεί επίσημα. Με την έννοια πως όταν μπήκε σε διαδικασία συζητήσεων με τους Πράσινους είχε ήδη προλάβει να αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες του ρόστερ, για το πώς (δεν) παίζει η ομάδα, για το τι χρειάζεται.