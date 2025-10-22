Εννέα ευρωπαϊκά ματς χωρίς νίκη η Σλάβια Πράγας, 11 στα 11 για την Μπάγερν

Με τους υπόλοιπους 9 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η 3η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Στους δύο από αυτούς, η Αταλάντα υποδέχεται τη Σλάβια Πράγας και η Μπάγερν την Κλαμπ Μπριζ. Τα 7 από τα 9 χτεσινά παιχνίδια έληξαν Over.

Έξι διαδοχικά Over μετράει η Αταλάντα στα παιχνίδια της για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο 0-0 έμεινε η Αταλάντα στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Λάτσιο την Κυριακή, σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, αλλά κυριαρχώντας στο δεύτερο. Ήταν η τρίτη διαδοχική της ισοπαλία στη Serie A, καθώς είχαν προηγηθεί αυτές με Γιουβέντους και Κόμο. Μετράει συνολικά πέντε «Χ» σε 9 ματς που έχει δώσει φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Στην πρεμιέρα της League Phase έχασε 4-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν και επικράτησε 2-1 της Κλαμπ Μπριζ. Αποθεραπεύτηκαν οι αμυντικοί Μπελανόβα και Κοσουνού. Τραυματίας ο μπακ Σκαλβίνι. Η Σλάβια Πράγας παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Ζλιν για τη 12η αγωνιστική του τσεχικού πρωταθλήματος και παρέμεινε στη 2η θέση, έναν βαθμό πίσω από τη Σπάρτα Πράγας, την οποία είχε αντιμετωπίσει μία εβδομάδα πριν (1-1). Είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της Chance Liga, με 7 νίκες και 5 ισοπαλίες. Στο Τσάμπιονς Λιγκ ήρθε 2-2 με την Μπόντο Γκλιμτ και έχασε 3-0 στο Μιλάνο από την Ίντερ. Συμπλήρωσε 9 ευρωπαϊκά ματς χωρίς νίκη. Λείπουν ο αμυντικός Όγκμπου, ο μέσος Ντουντέρα και ο επιθετικός Σραντς. Έχοντας βρει δίχτυα στα 13/15 φετινά παιχνίδια της, η Σλάβια Πράγας μπορεί να συνεισφέρει στο θέαμα.

Στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα υποχρέωσε την Ντόρτμουντ η Μπάγερν (2-1) και ταυτόχρονα διατήρησε το προβάδισμα πέντε βαθμών στην κορυφή της Μπουντεσλίγκα. Ο Χάρι Κέιν σκόραρε ξανά και έφτασε τα 12 γκολ σε 7 αγωνιστικές, μακράν από τους δεύτερους που ακολουθούν με 5 τέρματα. Οι Βαυαροί δεν έχουν χάσει ακόμη βαθμό, πετυχαίνοντας 3,8 γκολ μέσο όρο ανά ματς, ενώ το απόλυτο εμφανίζουν και στη League Phase, με νίκες επί των Τσέλσι (3-1) και Πάφου (5-1). Λείπουν ο μέσος Μουσιάλα και ο επιθετικός Γκνάμπρι. Με γκολ του Τζόλη στο 77’ η Κλαμπ Μπριζ πέρασε νικηφόρα 1-0 από το Λέουβεν και διατηρήθηκε στη 2η θέση της βελγικής λίγκας. Ήταν το έβδομο διαδοχικό παιχνίδι που σκόραρε η ομάδα του Νίκι Χάγιεν. Ανάμεσα σε αυτά, και τα δύο ματς για τη League Phase, με Μονακό (4-1) και Αταλάντα (ήττα με 2-1). Λείπουν οι Μινιολέ (τερματοφύλακας) και Ονιεντίκα (μέσος).

Μόνο νίκες (11) φέτος η Μπάγερν, έχοντας δεχτεί γκολ στις 7 εξ αυτών. Το γκολ/γκολ ανεβάζει την τιμή του σούπερ φαβορί άσου για το άκρως παραγωγικό σύνολο του Κομπανί.

936. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1&G 2,77

938. ΜΠΑΓΕΡΝ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1&G 2,08

