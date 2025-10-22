Συνεπής με τα δίχτυα η Μπόντο Γκλιμτ, σκόραρε σε όλα τα εκτός έδρας η ΚΠΡ

Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ. Σουόνσι εναντίον ΚΠΡ για την 11η ημέρα της Τσάμπιονσιπ, με τη γηπεδούχο να έχει μόνο μία νίκη σε πέντε εντός έδρας παιχνίδια.

Η Γαλατάσαραϊ είναι αήττητη εδώ και 6 εντός έδρας ευρωπαϊκά ματς (4 νίκες). Τα 5 από αυτά είχαν γκολ/γκολ και Over.

Με δύο τέρματα του Λιρόι Σανέ η Γαλατάσαραϊ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, 2-1 εκτός έδρας την Μπασάκσεχιρ, η οποία είχε ισοφαρίσει στο 59’, δύο λεπτά πριν από το δεύτερο γκολ του Γερμανού. Διατηρείται στην κορυφή της τουρκικής Super Lig, με 8 νίκες και 1 ισοπαλία, έχοντας σημειώσει τα περισσότερα τέρματα (22) και δεχτεί τα λιγότερα (4) σε 9 αγωνιστικές. Στη League Phase έχασε 5-1 στην πρεμιέρα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, νίκησε όμως 1-0 τη Λίβερπουλ. Απουσιάζει ο αμυντικός Σινγκό. Με 5-2 πέρασε από το Σάρπσμποργκ το Σάββατο η Μπόντο Γκλιμτ και διατηρήθηκε στη 2η θέση του νορβηγικού πρωταθλήματος, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωσή του, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Έχει σκοράρει και στα 24 παιχνίδια της στη λίγκα, όπως και στα 4 που έδωσε φέτος για το Τσάμπιονς Λιγκ. Στην League Phase μετράει δύο ισοπαλίες με 2-2, απέναντι σε Σλάβια Πράγας και Τότεναμ. Δεν νίκησε στα 6 τελευταία εκτός έδρας στην Ευρώπη (5 ήττες), σκόραρε όμως σε όλα. Ο άσος και το γκολ/γκολ συνθέτουν έναν αρκετά πιθανό συνδυασμό με αρκετά καλή απόδοση.

Η ΚΠΡ απέφυγε την ήττα στις 4/6 τελευταίες παρουσίες της στο Σουόνσι (3 νίκες), ενώ σκόραρε και στα 6 φετινά εκτός έδρας παιχνίδια της. Η Σουόνσι νίκησε 1-0 τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο πρώτο παιχνίδι της στο «Λίμπερτι Στέντιουμ» στο φετινό πρωτάθλημα, όμως από εκεί και μετά ακολούθησαν οι ισοπαλίες με Γουότφορντ, Χαλ, Μίλγουολ, για να έρθει η ήττα στο πιο πρόσφατο από τη Λέστερ με 1-3. Σκόραρε πάντως και στους 8 φετινούς εντός έδρας αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις. Το Σάββατο έφυγε με το 0-0 από το Σαουθάμπτον, ενώ σε μία εβδομάδα από σήμερα θα υποδεχτεί τη Μάντσεστερ Σίτι για τους «16» του Λιγκ Καπ. Η ΚΠΡ έρχεται από το εις βάρος της 1-2 με τη γειτονική Μίλγουολ, διακόπτοντας έτσι το αήττητο σερί των έξι αγώνων που είχε ξεκινήσει μετά από το βαρύ 7-1 από την Κόβεντρι.

Δεδομένης και της δυσκολίας της Σουόνσι να νικήσει όταν αγωνίζεται στην πόλη της, το διπλό στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία» προσφέρει μια αρκετά καλή απόδοση.

928. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1&G 2,40

933. ΣΟΥΟΝΣΙ - ΚΠΡ 2 DNB 2,47

