Μια βασική αρχή: Ποιοι δεν θα βρουν θέση στην 11άδα με Μπενίτεθ

Ο Ισπανός κόουτς δεν θα κάνει καμία έκπτωση ούτε χάρες μπρος σε αυτά που θεωρεί απαραίτητα για να περάσει τη φιλοσοφία του.

Διαβάστε ποιοι δεν θα βρουν θέση στην 11άδα με Μπενίτεθ με ένα κλικ στο Outsidersbet.gr

