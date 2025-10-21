Τρία ματς χωρίς νίκη η Κοπεγχάγη, στην κορυφή στο Βέλγιο η πρωταθλήτρια Ουνιόν

Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η Κοπεγχάγη υποδέχεται την Ντόρτμουντ και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ την Ίντερ, η οποία είναι η μία από τις 6 ομάδες ανάμεσα στις 36 του ομίλου που διατηρούνται αήττητες μετά από δύο παιχνίδια.

Η Κοπεγχάγη δέχτηκε γκολ και στους 9 εντός έδρας αγώνες με αντίπαλο γερμανική ομάδα.

Η πρωταθλήτρια Δανίας είχε την τύχη να κληρωθεί με τις Κάραμπακ και Καϊράτ στην οκτάδα των αγώνων της στη League Phase -η ίδια τύχη βέβαια ισχύει για τις αντιπάλους της- όμως το παιχνίδι με την ομόλογή της από το Αζερμπαϊτζάν δεν τις απέφερε βαθμούς, καθώς έχασε με 2-0. Αυτήν από το Καζακστάν θα αντιμετωπίσει σε τρεις αγωνιστικές, αφού παίξει απόψε με Ντόρτμουντ και σε δύο εβδομάδες με την Τότεναμ. Στο πρωτάθλημα είναι 3η, έπειτα και από την ήττα της την Παρασκευή με 3-1 στο Σίλκεμποργκ (3-0 ημίχρονο). Λείπουν οι επιθετικοί Ρόμπερτ και Ελιουνούσι. Η Ντόρτμουντ ηττήθηκε 2-1 στο Μόναχο από την πρωταθλήτρια Μπάγερν, δεχόμενη το δεύτερο γκολ στο 78’ και μειώνοντας στο 84’. Ήταν η πρώτη της αποτυχία στην Μπουντεσλίγκα, στην οποία βρίσκεται στην 4η θέση. Στη League Phase σημείωσε από 4 γκολ σε κάθε αγωνιστική, παίρνοντας 4-4 στο Τορίνο από τη Γιουβέντους και επικρατώντας 4-1 της Μπιλμπάο εντός. Βρήκε δίχτυα και στους 10 φετινούς αγώνες της. Απέναντι στη χωρίς νίκη εδώ και τρία ματς Κοπεγχάγη, ακόμα και αν δεχτεί γκολ όπως συνέβη στην τελευταία της παρουσία στο «Πάρκεν», 1-1 πριν από τρία χρόνια, έχει τα φόντα για το τρίποντο.

Η Ουνιόν έχασε στον 1/4 εντός έδρας αγώνες της με ιταλική ομάδα. Η Ίντερ νίκησε στα μισά από τα 10 παιχνίδια της με βελγικούς συλλόγους. Η πρώτη ήττα της Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ στην Pro League ήρθε τη 10η αγωνιστική από τη 2η Κλαμπ Μπριζ, όμως η πρωταθλήτρια επανήλθε άμεσα στις επιτυχίες, 3-1 τη Σαρλερουά το Σάββατο που μας πέρασε, στο ντεμπούτο του 37χρονου Ουμπέρτ στον πάγκο της. Στη League Phase ξεκίνησε με νίκη 3-1 στην Ολλανδία επί της Αϊντχόφεν και συνέχισε με εντός έδρας ήττα 4-0 από τη Νιούκαστλ. Με γκολ στο 6’ η Ίντερ έφυγε με το 1-0 από το «Ολίμπικο» και το ματς με τη Ρόμα για το πρωτάθλημα και ανέβηκε στη 2η θέση της Serie A. Ξεπέρασε τους Άγιαξ (2-0) και Σλάβια Πράγας (3-0) ως τώρα στη League Phase. Σε 4 μέρες ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Νάπολι. Λείπουν οι Ντάρμιαν (αμυντικός) και Τουράμ (επιθετικός).

Η γηπεδούχος δεν βρίσκεται τυχαία στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος και πιθανότατα θα δυσκολέψει τους Ιταλούς.

902. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2&G 3,40

906. ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ - ΙΝΤΕΡ Χ 3,85