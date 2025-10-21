Σε καλή κατάσταση Άρσεναλ και Ατλέτικο, σκόραρε σε όλα η Λεβερκούζεν

Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, η Άρσεναλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δυο αντιπάλους να τρέχουν αήττητο σερί. Στη Γερμανία, η Λεβερκούζεν αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου και δεύτερη πλέον στο γαλλικό πρωτάθλημα, Παρί Σεν Ζερμέν.

Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης συναντήθηκαν πριν από 7 χρόνια στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Στο Λονδίνο έμειναν στο 1-1 και στον επαναληπτικό νίκησε η Ατλέτικο με 1-0 και προκρίθηκε στον τελικό, όπου και πήρε το τρόπαιο απέναντι στη Μαρσέιγ.

Με γκολ του Τροσάρ στο 58’ η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από το γειτονικό «Κρέιβεν Κότατζ» της Φούλαμ και διατηρήθηκε στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας απολογισμό 6-1-1. Έχει δεχτεί τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα, μόλις 3 σε 8 αγώνες. Στο 3-1-0 η συγκομιδή της εντός, με μοναδική απώλεια το 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι. Στο Τσάμπιονς Λιγκ νίκησε 2-0 τις Μπιλμπάο και Ολυμπιακό. Απών ο μέσος Έντεγκααρντ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης επισκέφθηκε και στην πρεμιέρα της League Phase την Αγγλία, χάνοντας 3-2 από τη Λίβερπουλ. Τη δεύτερη αγωνιστική σκόρπισε με 5-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Στη LaLiga έρχεται από το εντός έδρας 1-0 επί της Οσασούνα με γκολ στο 69’. Ανέβηκε στην 4η θέση της κατάταξης. Όπως συμβαίνει και με την Άρσεναλ, η μοναδική της ήττα στα 11 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης ήταν από τη Λίβερπουλ. Η φόρμα των δύο αντιπάλων κάνουν το μεταξύ τους ματς να μοιάζει πιο μοιρασμένο. Σε υψηλή απόδοση η ισοπαλία.

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε δύο φορές τη Λεβερκούζεν το 2014 και την απέκλεισε στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Στα 8 ματς ανέβηκε το αήττητο σερί της Λεβερκούζεν το Σάββατο, περνώντας με 4-3 από το Μάιντς. Προηγήθηκε 2-0, 3-1 και 4-2. Σκόραρε και στους 10 έως τώρα αγώνες της τη φετινή σεζόν, στους 7 εξ αυτών από δύο γκολ και πάνω. Με τρεις διαδοχικές νίκες κατέχει την 5η θέση της Μπουντεσλίγκα. Στη League Phase μετράει δύο ισοπαλίες, με Κοπεγχάγη (2-2) και Αϊντχόφεν (1-1). Η Παρί Σεν Ζερμέν προηγήθηκε 1-0 στο 6’ του Στρασβούργου, όμως στο 49’ έχανε 1-3. Με γκολ στο 58’ και το 79’ έσωσε τον βαθμό (3-3), αλλά είδε τη Μαρσέιγ των 5 σερί νικών να περνάει μπροστά. Δύο σπουδαίες επιτυχίες έχει πετύχει ως τώρα στη League Phase, εντός με 4-0 την Αταλάντα και εκτός με 2-1 την Μπαρτσελόνα.

Παίζει καλό ποδόσφαιρο αυτό το διάστημα η Λεβερκούζεν και δεν είναι απίθανο να εκμεταλλευτεί τα όποια κενά βρει απέναντι στην προερχόμενη από δύο ισοπαλίες στη Ligue 1, Παρί Σεν Ζερμέν.

900. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. Χ 4,15

903. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΠΑΡΙ Σ. Ζ. 1Χ&G 2,90