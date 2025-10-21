Champions League: Λαβωμένη αλλά πάντα φαβορί η Μπαρτσελόνα, βρίσκει δίχτυα ο Ολυμπιακός στο Μονζουΐκ

Μια ακόμη εκτός έδρας αποστολή και ενδεχομένως τη δυσκολότερη, έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League καθώς αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (19:45) για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν στην πρεμιέρα 2-1 της Νιούκαστλ στην Αγγλία, με το ίδιο σκορ ωστόσο ηττήθηκαν εντός από την Παρί Σεν Ζερμέν για την δεύτερη αγωνιστική. Ακολούθησε η συντριβή 4-1 από τη Σεββίλη στη La Liga και η νίκη 2-1 επί της Ζιρόνα, με τον Αραούχο να σκοράρει στις καθυστερήσεις το νικητήριο γκολ.

Μετά το εκρηκτικό της ξεκίνημα στη σεζόν, η ομάδα του Χάνσι Φλικ δείχνει να βρίσκεται σε μια αγωνιστική κάμψη, επηρεασμένη από τις πολλές απουσίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα. Ραφίνια, Λεβαντόβσκι, Φεράν Τόρες, Γκάβι, Τερ Στέγκεν, Ζοάν Γκαρθία και Όλμο είναι εκτός μάχης, ενώ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό αποτελεί ερώτημα η συμμετοχή του Κρίστενσεν. Ωστόσο το «οπλοστάσιο» της Μπαρτσελόνα παραμένει γεμάτο και οι Γιαμάλ - Ράσφορντ αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την άμυνα των ερυθρολεύκων.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα και έμεινε στο 0-0 με την Πάφο. Στο Λονδίνο, για την δεύτερη αγωνιστική, στάθηκε αξιοπρεπέστατα απέναντι στην Άρσεναλ δίχως όμως να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Είχε τις στιγμές του για να «κλέψει» τον βαθμό της ισοπαλίας, εντέλει ωστόσο οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 2-0. Ακολούθησε η ήττα 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και η αντίδραση για τους ερυθρόλευκους ήρθε στο εκτός έδρας 2-0 επί της ΑΕΛ, με ισάριθμα τέρματα του Ελ Κααμπί. Καμπελά, Μάνσα και Γιαζιτζί είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, τραυματίας ο Ροντινέι.

Το παιχνίδι στο «Μονζουΐκ» έχει ξεκάθαρο φαβορί, δεδομένα πάντως η Μπαρτσελόνα δεν είναι στα καλύτερα της. Έχει πολλές απουσίες να αντιμετωπίσει, παραμένει ευάλωτη ανασταλτικά και έχει χάσει τον ρυθμό που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν. Η ατομική ποιότητα των παικτών που έχει στη διάθεση του ακόμη ο Φλικ είναι ωστόσο στο υψηλότερο επίπεδο και σίγουρα η Μπαρτσελόνα θέλει μια νίκη που θα της επιτρέψει να πάει πιο ήρεμη στο clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή. Αναμφίβολα έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως οι υπέρ της αποδόσεις δεν κρύβουν κάποια αξία.

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο του απέναντι σε ομάδες που θέλουν τη μπάλα στα πόδια τους και επιτίθενται. Και αυτό διότι οι Πειραιώτες απειλούν πιο εύκολα στον χώρο, παρά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Προφανώς ο δείκτης δυσκολίας στη Βαρκελώνη είναι ο υψηλότερος δυνατός και η λογική λέει πως δύσκολα ο Ολυμπιακός θα κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Με τη σειρά τους πάντως, οι ερυθρόλευκοι μπορούν να βρουν δίχτυα και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο ματς.

