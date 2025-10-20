Πέντε συνεχόμενα παιχνίδια αήττητη η Κασίμπασα, σερί ισοπαλιών στην Κρεμόνα

Η 9η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος ολοκληρώνεται με τον αγώνα Έγιουπσπορ - Κασίμπασα, με τη φιλοξενούμενη να βρίσκεται τέσσερις βαθμούς μπροστά. Το Κρεμονέζε - Ουντινέζε είναι αντιστοίχως το τελευταίο ματς της 7ης ημέρας της Serie A.

Η Κασίμπασα επικράτησε και στους δύο αγώνες της με την Έγιουπσπορ την περασμένη σεζόν, 2-0 εντός και 3-0 εκτός.

Μετά από το περσινό εξαιρετικό ντεμπούτο της Έγιουπσπορ στην ανώτατη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, όπου τερμάτισε 6η κόβοντας βαθμούς από όλες τις ομάδες που τερμάτισαν από πάνω της, φέτος ξεκίνησε νωθρά το πρωτάθλημα. Έχει σημειώσει μόλις 4 γκολ σε οκτώ αγωνιστικές, επίδοση που είναι η χειρότερη της κατηγορίας. Αυτό είχε ως συνέπεια την αντικατάσταση του Σελτσούκ Σαχίν από τον Ορχάν Ακ, τέως προπονητή της Φατίχ Καραγκιουμρούκ. Η Κασίμπασα μετέχει για 14η διαδοχική σεζόν στην Α’, έχοντας καλύτερη θέση την 5η πρόπερσι. Την περασμένη περίοδο τερμάτισε 10η, μετρώντας τα περισσότερα «Χ» στο πρωτάθλημα (14), έχοντας την 4η καλύτερη επίθεση και την 3η χειρότερη άμυνα. Τώρα είναι αήττητη εδώ και 5 ματς και απέναντι στην ανανεωμένη με νέο τεχνικό Έγιουπσπορ, που δεν έχει σκοράρει όμως στον αντίστοιχο αριθμό παιχνιδιών, έχει τη δυνατότητα να φύγει με τον βαθμό.

Η Ουντινέζε παραμένει αήττητη από την Κρεμονέζε στο πρωτάθλημα από το 1986, όμως στα 14 ματς σε αυτό το διάστημα τα 10 έληξαν ισόπαλα. Η ήττα που γνώρισε την περασμένη αγωνιστική από τη φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και τέως πρωταθλήτρια Ιταλίας, Ίντερ, ήταν η πρώτη για την Κρεμονέζε στη Serie A, στην οποία επέστρεψε φέτος έπειτα από μία διετία. Πάντως, αυτή η ήττα ήρθε νωρίς στο παιχνίδι, με γκολ στο 6’ και στο 38’, ενώ της είχε ακυρωθεί ένα γκολ στο 12’, για να ακολουθήσουν ακόμη δύο στο τρίλεπτο 55’-57’. Το 4-1 διαμόρφωσε στο 87’ ο αναπληρωματικός επιθετικός Μπονατσόλι. Απών ο μέσος Κολόκολο. Η Ουντινέζε ολοκλήρωσε την πρώτη εξάδα αγώνων της στη 12η θέση, εκεί όπου τερμάτισε δηλαδή στις 3 από τις 4 τελευταίες σεζόν. Αν και βρίσκεται στην κατηγορία για 30 ολόκληρα χρόνια, τα 12 τελευταία δεν έχει καταφέρει να πλασαριστεί στο πρώτο μισό της τελικής βαθμολογίας. Την περασμένη αγωνιστική βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο από τη φιλοξενούμενη Κάλιαρι, για να ισοφαρίσει στο 67’ με τον συνήθως αναπληρωματικό Καμπασέλε. Λείπει ο κεντρικός αμυντικός Κρίστενσεν.

Χωρίς ήττα εντός έδρας φέτος η γηπεδούχος, την ώρα που η Ουντινέζε σημείωσε και τις δύο νίκες της μακριά από την πόλη της. Η ισοπαλία ενισχύεται από την παράδοση και μοιάζει ως πιθανότερο αποτέλεσμα και στο σημερινό παιχνίδι.

812. ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ - ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ Χ 3,25

822. ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ Χ 3,15

