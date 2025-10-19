Ιδανικό ντεμπούτο του Λέμενς στη Γιουνάιτεντ, θετική παράδοση για την Άντερλεχτ

Η ερχόμενη από δύο ήττες στο πρωτάθλημα Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο σπουδαίο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ. Για την 11η ημέρα της Jupiler Pro League, η Σεντ Τρούιντεν φιλοξενεί την έναν βαθμό ανώτερή της, Άντερλεχτ.

Οι 10/11 πιο πρόσφατοι αγώνες ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης συνοδεύτηκαν από Over. Οι 8 έγιναν και Over 3,5.

Με γκολ στο 97’ έχασε 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας, με γκολ στο 95’ ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από την Τσέλσι και η Λίβερπουλ, στις δύο πρώτες και απανωτές απώλειές της στο πρωτάθλημα. Ενδιάμεσα είχε μεσολαβήσει η ήττα με 1-0 από τη Γαλατάσαραϊ για το Τσάμπιονς Λιγκ, για το οποίο θα παίξει την Τετάρτη στη Φρανκφούρτη με την Άιντραχτ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ευρωπαϊκές ανησυχίες φέτος, για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια και δεύτερη σε βάθος 35 ετών. Την περασμένη αγωνιστική επικράτησε 2-0 της Σάντερλαντ με γκολ στο πρώτο 45λεπτο. Ήταν η πρώτη φορά που κράτησε ανέπαφη την εστία της στα 8 έως τώρα επίσημα παιχνίδια της, στην επίσης πρώτη συμμετοχή κάτω από τα δοκάρια του 23χρονου διεθνούς Βέλγου τερματοφύλακα Λάμενς, που ήρθε τον περασμένο μήνα από την Αντβέρπ. Έχοντας φύγει με το «Χ» στις 5/9 τελευταίες επισκέψεις της στο «Άνφιλντ» και με τη Λίβερπουλ να έχει και Τσάμπιονς Λιγκ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Το ρίσκο στην ισοπαλία πληρώνει καλά.

Ένας βαθμός αποτελεί τη συνολική συγκομιδή της Σεντ Τρούιντεν στους 11 τελευταίους αγώνες της με την Άντερλεχτ. Η Σεντ Τρούιντεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, για να ακολουθήσουν τρεις ήττες. Η τάξη επανήλθε την περασμένη αγωνιστική καθώς επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Μαλίν, η οποία προηγήθηκε στο 40’. Στο 45’ η Σεντ Τρούιντεν αστόχησε σε πέναλτι, για να ισοφαρίσει τελικά με τον ίδιο τρόπο στο 74’ και να πάρει τη νίκη με γκολ στο 87’ και στο 90+5’. Συμπλήρωσε 15 σερί επίσημα παιχνίδια στα οποία σημειώνονται τουλάχιστον δύο τέρματα. Απών ο αμυντικός Μούσλιου. Η Άντερλεχτ παρέμεινε για πέμπτο σερί ματς πρωταθλήματος αήττητη, επικρατώντας 1-0 της Σταντάρ Λιέγης. Βρίσκεται στην 3 θέση της βαθμολογίας με απολογισμό 5-3-2 και 15-9 τέρματα. Δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις καθώς αποκλείστηκε στα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ από την ΑΕΚ. Λείπει ο μεσοεπιθετικός Στρόιεκενς.

Η Άντερλεχτ νίκησε σε 4/5 στην έδρα της Σεντ Τρούιντεν και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ. Αν κρατήσει χαμηλά το σκορ μπορεί να πάρει και σήμερα τη νίκη.

744. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. Χ 4,50

757. ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2&U 3,5 3,20