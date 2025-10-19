Μόνο ισοπαλίες εκτός έδρας η Βενέτσια, χωρίς νίκη εντός έδρας η Λεβάντε.

Για την 8η αγωνιστική της Β’ Ιταλίας η Έμπολι δεν έχει χάσει εντός έδρας και φιλοξενεί τη Βενέτσια που παραμένει κι αυτή αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Στην Ισπανία, Λεβάντε και Βαγιεκάνο ισοβαθμούν μετά από 8 ματς, έχοντας απολογισμό 2-2-4.

Τρεις διαδοχικές ισοπαλίες ανάμεσα στην Έμπολι και τη Βενέτσια ανεξαρτήτως έδρας.

Αν και η Έμπολι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 5’, η Σουντιρόλ άνοιξε το σκορ στο 42’. Ωστόσο, με γκολ στο 60’ και το 96’ πήρε το τρίποντο απέναντι στην καλύτερη σε γενικές γραμμές αντίπαλό της. Επανήλθε έτσι στις επιτυχίες έπειτα από 6 ματς, συμπεριλαμβανομένης της ήττας με 3-1 από την Τζένοα στον νοκ άουτ αγώνα Κυπέλλου. Εντός έδρας έχει απολογισμό 1-3-0. Παρά τη νίκη, ο Γκούιντο Παλιούκα αντικαταστάθηκε μέσα στην εβδομάδα από τον Αλέσιο Ντιονίζι στον πάγκο της. Η Βενέτσια υποχρέωσε τη Φροζινόνε στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, με το καθαρό 3-0. Ήταν δημιουργική και αποτελεσματική και σημείωσε έτσι την 3η της νίκη σε 7 ματς. Και τα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της έως τώρα έληξαν ισόπαλα. Αγωνιζόταν με την Έμπολι πέρσι στη Serie A, όπου έμειναν από το ημίχρονο στο «Χ» και στα δύο μεταξύ τους ματς. Η μοιρασιά βαθμών «ταιριάζει» και πάλι στην φόρμα τους.

Μπορεί η Λεβάντε να μην έχει ακόμη εντός έδρας νίκη στη φετινή LaLiga, παρέμεινε ωστόσο αήττητη τις 4 τελευταίες φορές που φιλοξένησε την αποψινή της αντίπαλο (3-1-0). Δεύτερη νίκη για τη Λεβάντε την περασμένη αγωνιστική στην επαναφορά της στη LaLiga έπειτα από τρία χρόνια απουσίας. Επικράτησε 2-0 της Οβιέδο και έφτασε τα δύο νικηφόρα αποτελέσματα εκτός έδρας, την στιγμή που εμφανίζει τη χειρότερη εντός έδρας συγκομιδή με έναν βαθμό σε τρία ματς. Τη Δευτέρα έδωσε φιλικό με τη Λεγκανές (Β’ κατηγορία), ισοφαρίζοντας σε 3-3 στο 84’. Βρήκε δίχτυα στους 12/13 τελευταίους επίσημους αγώνες της. Από τρίποντο έρχεται και η Βαγιεκάνο, χάρη στο 1-0 επί της Σοσιεδάδ με τέρμα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κι αυτή πορεύεται χωρίς εντός έδρας νίκη, έχοντας σημειώσει και τις δύο επιτυχίες της μακριά από τη Μαδρίτη. Τρεις μέρες πριν από την επιτυχία της στο Σαν Σεμπαστιάν είχε επικρατήσει με 2-0 της Σκεντίγια για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Για τη 2η θα παίξει την Πέμπτη στη Σουηδία με τη Χάκεν, έχοντας θεωρητικά βατό πρόγραμμα στη διοργάνωση, με αντιπάλους ακόμη τις Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Ντρίτα. Απουσιάζει ο επιθετικός Καμέγιο.

Με τις δύο ομάδες να διαγράφουν παράλληλη πορεία και με τη Βαγιεκάνο να έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, το «Χ» παίζει αρκετά στην αποψινή τους μονομαχία.

743. ΕΜΠΟΛΙ - ΒΕΝΕΤΣΙΑ Χ 3,00

759. ΛΕΒΑΝΤΕ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ Χ 3,30

