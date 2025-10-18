Δοκιμασία στο Τορίνο για τη Νάπολι, αήττητη εκτός έδρας η Μπέτις

Για την 7η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος η 16η Τορίνο φιλοξενεί την κάτοχο του τίτλου, Νάπολι. Βιγιαρεάλ και Μπέτις βρίσκονται στην 3η και 4η θέση αντιστοίχως στη LaLiga και μονομαχούν μεταξύ τους, λίγες μέρες πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες τους.

Τα 11/13 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στην Τορίνο και τη Νάπολι έληξαν Under 3,5.

Η Τορίνο είδε το προβάδισμά της στη Ρώμη να μετατρέπεται σε 2-1 εις βάρος της στο ημίχρονο, αλλά στο 93’ κατάφερε να προηγηθεί 3-2, μέσα σε τρελούς πανηγυρισμούς και απογοήτευση των παικτών της Λάτσιο, καθώς οι καθυστερήσεις έφταναν στο τέλος τους. Παρ’ όλ’ αυτά, με το μυαλό στο χρονόμετρο, οι αμυντικοί της Τορίνο υπέπεσαν σε πέναλτι και οι «Λατσιάλι» πήραν τελικά τον βαθμό (3-3). Η Νάπολι βρέθηκε να χάνει στο α’ μέρος από την Τζένοα έπειτα από ένα καταπληκτικό τακουνάκι, αλλά με γκολ των Ανγκουισά (57’) και Χόιλουντ (75’) πήρε τη νίκη με 2-1 και παρέμεινε στην κορυφή. Ακολουθεί την Τρίτη το εκτός έδρας ματς με την Αϊντχόφεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, μετρώντας έως τώρα μία νίκη και μία ήττα. Απών ο μέσος Λομπότκα. Το N/G εμφανίστηκε στις 7/9 τελευταίες μονομαχίες τους, με την Τορίνο να μην έχει ακόμη νίκη στο α’ 45λεπτο. Το σκορ 2-1 μοιάζει να είναι το «αγαπημένο» της Νάπολι, με το διπλό σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ να πληρώνει καλά.

Μόνο τα 2/11 πιο πρόσφατα ματς ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπέτις έληξαν με νίκη της ομάδας που έπαιζε εντός (επτά διπλά). Οι 7/8 τελευταίοι αγώνες τους στο «ντε λα Κεράμικα» είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες. Ένα ημίχρονο κράτησε στο «Μπερναμπέου» η Βιγιαρέαλ. Μετά μίλησε ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος ζάλισε τους παίκτες της από την αριστερή πλευρά και σκόραρε τα δύο πρώτα γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης (3-1). Είχαν προηγηθεί τρεις νίκες, όλες με ένα γκολ διαφορά, απέναντι σε Οσασούνα, Σεβίλλη και Μπιλμπάο. Τιμωρημένος είναι ο Ουρουγουανός μπακ Μουρίνιο. Την Τρίτη θα υποδεχτεί τη Μάντσεστερ Σίτι για το Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας αποκομίσει έναν βαθμό στα δύο έως τώρα παιχνίδια της. Η Μπέτις έχει επίσης ευρωπαϊκό ματς, την Πέμπτη στο Βέλγιο με την Γκενκ για την 3η αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ. Στο πρωτάθλημα έρχεται από τρεις επιτυχίες: 3-1 τη Σοσιεδάδ, 2-0 την Οσασούνα και 2-1 την Εσπανιόλ. Είναι η μοναδική ομάδα που κρατάει το εκτός έδρας αήττητο καταγράφοντας 1 νίκη και 3 ισοπαλίες. Λείπει ο 34χρονος μεσοεπιθετικός Μπακαμπού.

Η διπλή ευκαιρία υπέρ της Μπέτις σε συνδυασμό με το να σκοράρουν και οι δύο καλύπτουν πολλά ενδεχόμενα.

442. ΤΟΡΙΝΟ - ΝΑΠΟΛΙ 2&G 4,35

456. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΜΠΕΤΙΣ X2&G 2,50