Με τη σκέψη στη Ρέιντζερς η Μπραν, με υπηρεσιακό προπονητή η Λέουβεν

Έξι αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του νορβηγικού πρωταθλήματος η 3η Μπραν υποδέχεται την καταδικασμένη Χάουγκεσουντ. Στο Βέλγιο, η 2η Κλαμπ Μπριζ φιλοξενείται από την προτελευταία Λέουβεν, που πήρε μόλις έναν βαθμό στα 4 τελευταία.

Η Χάουγκεσουντ βρήκε δίχτυα στις 4/5 τελευταίες παρουσίες της στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπραν.

Έχασε με 3-0 στην έδρα της Βίκινγκ η Μπραν και είδε την αντίπαλό της να ξεφεύγει 7 βαθμούς στην κορυφή, ενώ ενδιάμεσα (με έναν πόντο από την πρώτη θέση) παρεμβάλλεται και η Μπόντο Γκλιμτ. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν ήδη 2-0. Είχε προηγηθεί η παρθενική της νίκη στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, το 1-0 κόντρα στην Ουτρέχτη με γκολ στο 41’. Την προσεχή Πέμπτη υποδέχεται τη Ρέιντζερς. Τιμωρημένος είναι ο διεθνής μέσος Μίρε. Η Χάουγκεσουντ αποχαιρετά φέτος την κατηγορία έπειτα από 16 διαδοχικές συμμετοχές σε αυτήν με 20 ήττες σε 24 ματς φέτος και με παθητικό 2,5 γκολ ανά παιχνίδι. Στον τελευταίο αγώνα της ηττήθηκε 2-0 από την πρωταθλήτρια Μπόντο Γκλιμτ, δεχόμενη ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Παρά την απογοητευτική της συγκομιδή, σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα στους 4 από τους 6 τελευταίους αγώνες της στην Eliteserien. Το να βρει δίχτυα και απέναντι στην Μπραν, που ετοιμάζεται και για τις διεθνείς της υποχρεώσεις, ανεβάζει σημαντικά την απόδοση του άσου.

Εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες για την Κλαμπ Μπριζ στα 11 τελευταία με τη Λέουβεν και στα τρία τελευταία στην έδρα της πήρε ισάριθμες νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Στο 2-2-6 ο απολογισμός της Λέουβεν έπειτα από 10 αγωνιστικές στο Βέλγιο. Στο τελευταίο παιχνίδι της έχασε 2-0 από τη Βέστερλο και έφτασε τις 4 ήττες σε 5 εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ εντός έδρας μετράει 1-2-2. Η είδηση πάντως είναι ότι πριν από λίγα 24ωρα αποχώρησε ο 37χρονος προπονητής Ουμπέρτ που είχε προσληφθεί τον Ιούνιο, όχι εξαιτίας της έως τώρα μέτριας πορείας της στο πρωτάθλημα, αλλά για να αναλάβει την κάτοχο του τίτλου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Τη Λέουβεν θα καθοδηγήσει ως υπηρεσιακός ο 47χρονος Χανς Σόμερ. Η Κλαμπ Μπριζ έρχεται από το 1-0 επί της πρωταθλήτριας Ουνιόν, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη ήττα της μετά από 10 ματς στη φετινή λίγκα και την πλησίασε στους τρεις βαθμούς. Η Κλαμπ Μπριζ είναι αήττητη εντός (4-1-0), αλλά, εκτός έδρας έχει απώλειες (2-1-2). Ακολουθεί την Τετάρτη η αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο για την League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Λέουβεν σκόραρε και στα 5 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, με τον συνδυασμό διπλό και γκολ/γκολ να πληρώνει καλά.

444. ΜΠΡΑΝ - ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 1&G 2,42

447. ΛΕΟΥΒΕΝ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2&G 3,15



