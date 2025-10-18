Stoiximan Super League: Ανάγκη αντίδρασης για Ολυμπιακό, περίεργο timing για Άρη-Παναθηναϊκό, μετράνε το μπόι τους ΑΕΚ-ΠΑΟΚ!

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο, όπου η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Με τη σέντρα της αναμέτρησης προγραμματισμένη για τις 17:00. Οι «βυσσινί» έχουν βασικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία, ωστόσο πραγματοποιούν άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν. Μετά από έξι αγωνιστικές ο απολογισμός είναι τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες, με το 2-5 από τον Βόλο να δρομολογεί εξελίξεις. Αποχώρησε ο Πετράκης από την τεχνική ηγεσία, ο Μαλέζας είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ και η θητεία του αρχίζει με ένα ματς - πρόκληση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ψάχνει αντίδραση μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα. Κι αν η ήττα από την Άρσεναλ στο Champions League είναι μέσα στα όρια του απόλυτα φυσιολογικού, αυτή κόντρα στον ΠΑΟΚ έφερε προβληματισμό. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην Τούμπα με τον Τσικίνιο στο 22', όμως η εικόνα του ήταν κακή στο δεύτερο μέρος, όταν και δέχθηκε την ανατροπή. Το πρόγραμμα παραμένει βαρύ καθώς ακολουθεί η Μπαρτσελόνα, εντούτοις οι Πειραιώτες δεν έχουν περιθώριο για άλλες απώλειες.

Περίεργο το timing του αγώνα. Από τη μια η ΑΕΛ με νέο προπονητή και δίψα για ένα μεγάλο αποτέλεσμα, από την άλλη ο Ολυμπιακός με σαφώς μεγαλύτερη δυναμική και ανάγκη για αντίδραση.

Την Κυριακή στις 19:30, ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το ψυχολογικό rollercoaster καλά κρατεί στο στρατόπεδο των κιτρινόμαυρων, που μετά το σερί νικών προσγειώθηκαν ξανά ανώμαλα. Τα καμπανάκια του 1-1 με τον Πανσερραϊκό έγιναν... καμπάνες στην ήττα 3-0 από τον ΟΦΗ. Εσωτερικά θέματα έκαναν ξανά την εμφάνιση τους και το 90λεπτο με τον Παναθηναϊκό μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για όλη τη συνέχεια της σεζόν.

Οι εξελίξεις είναι στο φόρτε τους στον Παναθηναϊκό για μια ακόμη φορά. Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στην Αθήνα και είναι σε συζητήσεις με την διοίκηση, ενώ αλλαγές έρχονται και στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ όσον αφορά τα πρόσωπα. Στο μεταξύ, ο Χρήστος Κόντης πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα του για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, κρατώντας τους παίκτες συγκεντρωμένους.

Μετά την ήττα-σοκ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση επικρατώντας 1-0 του Ατρομήτου έστω κι αν δεν έπεισε με την απόδοση του. Με παιχνίδι λιγότερο, οι πράσινοι είναι στο -8 από την κορυφή και με τη σειρά τους δεν έχουν την πολυτέλεια να αφήσουν βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Δυνατός γρίφος η αναμέτρηση του «Κλ. Βικελίδης». Η συγκυρία δεν είναι ιδανική για κανέναν, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν πίεση, βαθμολογική και όχι μόνο. Ο Άρης έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά αλλά γενικότερα είναι... τσακωμένος με τη συνέπεια, ενώ ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και να κυριαρχήσει.

Στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η ήττα από την Τσέλιε ήταν πλήγμα βαθμολογικό και πρεστίζ για την ΑΕΚ, που έκανε ωστόσο επική ανατροπή στο ματς που ακολούθησε με την Κηφισιά. Βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-0 μόλις στο 29', μείωσε στην εκπνοή του ημιχρόνου, έμεινε με 10 παίκτες 48' αλλά έφερε τούμπα το ματς με Γιόβιτς και Μαρίν πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο τρίποντο. Μοιάζει να έχει χάσει τη συγκέντρωση της στα μετόπισθεν εσχάτως, οδηγεί ωστόσο την κούρσα του τίτλου με 5Ν-1Ι-0Η, στο +2 από τον ΠΑΟΚ και το +3 από τον Ολυμπιακό.

Νίκη-ανάσα για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο «δικέφαλος» ερχόταν από ένα κακό σερί πέντε αγώνων και η εσωστρέφεια στα ενδότερα ήταν στο πικ της. Ωστόσο ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του έδιωξαν τα σύννεφα που είχαν δημιουργηθεί, κάνοντας ένα μεγάλο come back κόντρα στους ερυθρόλευκους, αφού ανέτρεψαν το εις βάρος τους 0-1 του ημιχρόνου και πήραν ένα πολύτιμο -ψυχολογικά και βαθμολογικά- τρίποντο. Τώρα καλούνται να δώσουν συνέχεια στο ντέρμπι με την ΑΕΚ όπου ο βαθμός δυσκολίας είναι και πάλι υψηλός.

Παιχνίδι με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μπόλικο παρελθόν, ίντριγκα και δύο ομάδες με θετικό μομέντουμ. Σωστά μοιρασμένο το σετ, αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες για το φαβορί.

