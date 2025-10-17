Χωρίς εντός έδρας νίκη η Φορτούνα, την πρώτη της επιτυχία αναζητά η Γκλάντμπαχ

Για την 9η αγωνιστική της Β’ Γερμανίας η 13η Φορτούνα Ντίσελντορφ φιλοξενεί τη 15η Μπράουνσβαϊγκ. Στην Μπουντεσλίγκα, η 13η Ουνιόν Βερολίνου υποδέχεται την προτελευταία Γκλάντμπαχ που έχει μόλις 3 βαθμούς σε έξι αγώνες.

Οι 5/10 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ και την Μπράουνσβαϊγκ έληξαν ισόπαλοι. Τα 4 από τα 5 αυτά «Χ» ήταν με σκορ 2-2.

Η Φορτούνα Ντίσελντορφ απάντησε δύο φορές στα γκολ της Νυρεμβέργης, δεν πρόλαβε όμως να αντιδράσει στο 2-3 που έγινε στο 85’. Ο δανεικός από την Σπόρτινγκ μέσος, Αλεξανδρόπουλος, βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο. Η Φορτούνα παραμένει χωρίς εντός έδρας νίκη σε 4 παιχνίδια (τρεις ήττες). Στη διακοπή άλλαξε προπονητή, με τον Άνφανγκ να παίρνει τη θέση του Τιουνέ, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της για τρία χρόνια. Είναι η έκτη διαδοχική παρουσία της στην κατηγορία, έχοντας τερματίσει στην πρώτη εξάδα στις 4/5 προηγούμενες. Σε φιλικό πριν από 9 μέρες με την ολλανδική Χεράκλες επικράτησε με 3-1. Η Μπράουνσβαϊγκ έρχεται από την εντός έδρας ήττα 1-2 με την Πάντερμπορν, ισοφαρίζοντας στο 86’ το γκολ που είχε δεχτεί στο 1’ και δεχόμενη το δεύτερο τέρμα στο 88’. Σε φιλικό πριν από 8 μέρες με το τελευταίο Μαγδεμβούργο επιβλήθηκε με 6-0. Αγνοεί τη νίκη στα 10 τελευταία με τη σημερινή της αντίπαλο, πήρε όμως το «Χ» στα 5 από αυτά. Σε υψηλή τιμή προσφέρεται η ισοπαλία.

Δύο συνεχόμενα τρίποντα για την Γκλάντμπαχ απέναντι στην Ουνιόν, σπάζοντας το σερί των 8 αγώνων χωρίς νίκη απέναντί της (0-3-5). Έχει δεχτεί ένα γκολ λιγότερο από αυτήν φέτος (12 έναντι 13) και G/G έληξαν τα 8/11 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Την τρίτη της ήττα σε έξι αγωνιστικές υπέστη η Ουνιόν Βερολίνου με 2-0 στο Λεβερκούζεν, μάτς όπου το σκορ έμεινε χαμηλά χάρη σε ένα ακυρωθέν γκολ ως οφσάιντ και ένα δοκάρι της νικήτριας. Μετά από την 5η και 4η θέση το 2022-2023, βρέθηκε στη 15η και 13η την τελευταία διετία και από τα χαμηλά στρώματα ξεκίνησε και στο φετινό πρωτάθλημα. Σε φιλικό την περασμένη εβδομάδα νίκησε 3-0 την άσημη Λούκενβαλντε. Η Γκλάντμπαχ παραχώρησε 0-0 στη Φράιμπουργκ, ένα αποτέλεσμα που ήρθε μετά από το εντυπωσιακό 4-6 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο 39χρονος Έουγκεν Πολάνσκι συνεχίζει ως υπηρεσιακός στον πάγκο της, με τον διάδοχό του, αν χρειαστεί, να ανακοινώνεται τον επόμενο μήνα. Σε φιλικό πριν από μία εβδομάδα νίκησε 3-2 την Πρόισεν Μούνστερ (Β’ Γερμανίας).

Καμία από τις δύο αντιπάλους δεν πείθει, ενώ κάθε βαθμός τους έρχεται δύσκολα. Προς την έδρα και πιθανό το χαμηλό σκορ.

141. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. - ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ Χ 3,70

177. ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1Χ&U 2,5 2,60

