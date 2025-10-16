Τριπλά «Ενισχυμένος» με Χάντικαπ ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι

Η 5η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Με δύο ήττες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια και την πιο πρόσφατη, αυτή από την Εφές στο ΣΕΦ, να αφήνει σημάδια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάζεται άμεση αντίδραση

Η Μακάμπι, από την άλλη, βρίσκεται σε ακόμα χειρότερη θέση, έχοντας μόλις μία νίκη ως τώρα, εκείνη στο «εμφύλιο» με τη Χάποελ, ενώ στο τελευταίο δεν είχε κουράγιο ούτε να το παλέψει απέναντι στη καυτή Μπαρτσελόνα. Για τους Ερυθρόλευκους η ευκαιρία νίκης πολλαπλασιάζεται από την ουδέτερη έδρα των Ισραηλινών στο Βελιγράδι.

Ενισχυμένο στο 5.00: Ολυμπιακός -5,5, Βεζένκοφ Over 21,5 πόντοι, Ντόρσεϊ Under 15,5 πόντοι

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε χαμηλή παραγωγικότητα απέναντι στην Εφές, χαλώντας προσωρινά τον μέσο όρο του (18,6 π.). Ωστόσο, παραμένει ο πλέον επιδραστικός παίκτης της ομάδας. Στις πρώτες αγωνιστικές ήταν εξαιρετικός, παίρνοντας μέχρι και τον τίτλο του MVP στη 3η. Για τον Ολυμπιακό, η επιστροφή του σε υψηλό ρυθμό σκοραρίσματος αποτελεί κάτι περισσότερο από must.

Σημαντικός συμπαραστάτης του μέχρι στιγμής ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ που πέρσι μπορεί να μην έπαιρνε ούτε λεπτό συμμετοχής, πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημά του με τους Πειραιώτες, με 16,5 πόντους μέσο όρο και υψηλά ποσοστά από το τρίποντο (36,7%). Με την απουσία του Γουόκαπ και του Φουρνιέ από την περιφέρεια, την μη προσαρμογή του Ντιλικινά και τις αδυναμίες του Λι, αναμένεται ο Ντόρσεϊ να έχει ακόμα πιο οργανωτικό ρόλο, κάτι που μπορεί να τον κρατήσει πιο χαμηλά από τα στάνταρ του στο σκοράρισμα.



